Las restricciones tras el estado de alarma en Asturias: habrá cierres por concejos pero se podrá entrar y salir de la región

Según Calvo, el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Gobierno y las autonomías, podrá acordar el cierre de determinados territorios si se disparan los contagios, algo que en la Moncloa creen que no sucederá, debido al acelerón en la vacunación.

La vicepresidenta señaló que «salvo inmovilizar a los ciudadanos en sus casas», una medida que incluye los toques de queda, se puede hacer «casi todo» con la legislación ordinaria. El Consejo Interterritorial, mediante una «acción coordinada», tiene margen para aprobar el confinamiento de algunos territorios cuando estén «en situación de particular incidencia».

Calvo argumentó que el Tribunal Supremo ha dejado claro que las resoluciones del Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento. El Gobierno alude aquí a un auto del alto tribunal del pasado marzo, en el que rechazó la suspensión cautelar que había solicitado Vox del cierre de la Comunidad de Madrid, acordado por este organismo. Pero los magistrados no resolvieron entonces sobre el fondo y fuentes jurídicas, junto a las propias autonomías, ponen en cuestión la interpretación del Ejecutivo. El papel de la justicia es clave en el escenario que se abrirá a partir de mayo. Su aval es preceptivo para limitar derechos fundamentales sin estado de alarma. Las comunidades temen que los jueces anulen las iniciativas que aprueben, como ocurrió en verano, cuando no estaba en vigor el mecanismo excepcional. Los tribunales aplicaron criterios muy distintos a la hora de fallar sobre los confinamientos.

Asturias mantendrá el sistema "4 Plus"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró esta semana que ya ha encomendado al consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, que prepare el sistema que aplicará en Asturias y que “intentará mantener gran parte de las medidas que se ha visto que funcionan por municipios”. Barbón se refería al modelo “4 Plus”, establecido por el Principado para los concejos que llegan a una situación de riesgo extremo de contagio, y que fija medidas más restrictivas en horarios de hostelería e incluso cierres perimetrales de los municipios. Pero conservar íntegramente el modelo sin el estado de alarma será complicado. Barbón reconoció que “hay partes que se pueden hacer con la legislación sanitaria que existe a nivel nacional y otras serían con autorización judicial”. También admitió que no será posible con la legislación autonómica impedir la movilidad con otras comunidades autónomas.

“La responsabilidad es definir el modelo de respuesta para que Asturias pueda actuar en los concejos en los que empeore la situación epidemiológica”, dijo Barbón. Y el nuevo modelo en el que trabaja el Principado volverá a ser selectivo, con endurecimientos de restricciones por concejos: “Hemos visto que hay medidas que funcionan por municipios; dar una respuesta por municipios permite ir de verdad a los sitios donde hay problemas y mejorar la situación sin castigar a otros”, aseveró.

Barbón considera que si no se prorroga el estado de alarma es a causa de “los partidos de la oposición, que no han querido pactar su prórroga” y al “clima de tensión tan tóxico” que se produce en la política nacional. Según el Presidente, “la colaboración que se produce en los parlamentos de otros partidos no ocurre en el Congreso de los Diputados”, y lo achacó directamente a un “PP que tiene un grave problema, al ser incapaz de romper amarras con la extrema derecha”.

Pasaporte para vacunados

Entre las medidas para atajar la pandemia, España implantará a finales de junio el certificado verde y digital, un código QR donde se podrá comprobar si una persona ha sido vacunada, ha superado la covid-19 o tiene una prueba diagnóstica negativa; servirá para facilitar la movilidad, pero no será requisito para viajar. El certificado es un “facilitador”, pero no sustituye la competencia de los estados en materia de salud pública. El viajero que llegue a España, por ejemplo, deberá someterse a las restricciones que se establezcan como país de destino. El objetivo del Gobierno es que esté operativo a finales de junio y funcione plenamente para la campaña de verano.

Sin fumar en la terraza

El Ministerio de Sanidad propondrá a las comunidades autónomas la prohibición de fumar en las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración en todo el territorio español, independientemente de que se pueda mantener los dos metros como distancia de seguridad interpersonal. Fuentes de Sanidad explican que el borrador es un documento de trabajo como otros muchos, abierto y sometido aún a consideraciones técnicas. Aún no fue sometido a debate en la Comisión de Salud Pública.

El documento propone esta medida “con el doble objetivo de actuar sobre el tabaquismo como factor de riesgo de infección y de contagio del COVID-19, junto a la necesidad de contribuir al control de la evolución de la enfermedad en España”.