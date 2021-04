La lucha de un padre por su hijo sordo tras los "recortes" en los colegios asturianos: “Tiene una hora de apoyo y necesita cinco”

“Su hijo necesita cinco horas semanales de Audición y Lenguaje (AL)”. Eso es lo que dicen los informes de Luis Javier Rodríguez, padre avilesino de un niño de tres años con discapacidad auditiva. Y no lo dice un grupo de expertos, sino hasta tres: los equipos de auditivos de Avilés, la Fundación Vinjoy de Oviedo y el departamento de orientación del colegio. Pese a ello, la consejería de Educación solo le concedió este curso una hora y media de AL. Un auténtico “disparate”, según los especialistas, que impedirá que el pequeño desarrolle correctamente el habla. “¿Y están diciendo que no hay recortes?”, pregunta Rodríguez.

El interrogante, cargado de irritación, va dirigido a la consejería de Educación, que esta semana negó que se hubiesen disminuido los recursos de atención a la diversidad, en respuesta a una contundente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El fallo, que ganó la familia de un alumno de Oviedo con trastorno del espectro autista (TEA), condena al Principado por actuar “contra la educación inclusiva”, al reducir los apoyos intensivos a niños con discapacidad. “Si no nos los quieren dar que lo digan. Pero que no nos mientan diciendo que no hay recortes. Hay claros ejemplos. En mi centro hay niños de 4 años que el curso pasado tenían diez horas de PT (Pedagogía Terapéutica) y cinco de AL y este se quedaron con una y media de AL”, se queja el padre avilesino, que es además maestro.

Su hijo lleva, con solo tres años y medio, un implante coclear en el oído izquierdo y un audífono en el derecho. Este curso fue su estreno en el colegio. “Es una pena que a nivel de Seguridad Social nos hayan tratado tan bien para que luego en el escalón educativo falle todo. Estos niños necesitan apoyo cuando son pequeños. Que me ayuden cuando tenga 15 años ya no me vale de nada”, denuncia. Luis Rodríguez ha tenido que suplir la falta de recursos de la escuela con una hora al día de clases particulares, pagadas de su propio bolsillo. “Cuando no tienes el apoyo por un lado, lo tienes que buscar por otro. Yo no tendría problemas en recurrir a los tribunales, por mi hijo hago lo que sea”, remata.

En palabras de Jesús Morales, otro padre con dos niños sordos de 13 y 10 años, la atención a la diversidad “ha pasado este curso del día a la noche”. El hijo mayor sufre, además, trastorno del espectro autista (TEA). “Los dos perdieron dos horas semanales de Pedagogía Terapéutica (PT) y otras dos de Audición y Lenguaje. Con el agravante de que el mayor empezó este año el instituto”, cuenta Morales, que cree que la sentencia que ganó la familia de Oviedo “sienta un precedente”. “Yo me alegré muchísimo con el fallo. Ya estuvimos informándonos con abogados y sí, vamos a tirar para adelante. No nos quedaremos parados”, expresa.

Morales, que es natural de Córdoba pero se estableció en Oviedo hace veinte años, lleva toda la vida luchando por la integración, ya que tiene una discapacidad visual. Y desde que nacieron sus dos hijos, un niño y una niña con implantes cocleares, la pelea es todavía mayor. “A mi hijo mayor le detectaron la sordera cuando tenía 7 años y todo gracias a mi hija pequeña. Siempre hemos sido de la educación pública y creemos en la inclusión. Pero lo que no pueden hacer es abandonar a estos críos y dejar que se apañen ellos solos”, se queja. Por ejemplo, su hijo mayor estaba recibiendo antes de la pandemia cinco horas semanales de apoyo intensivo de PT y otras cinco de AL.

Llegaron los recortes y el alumno ha sufrido un “estancamiento” formativo, según resalta su padre. Y ya no solo porque las horas de atención son menos, sino también porque en los primeros meses del curso los apoyos se hacían dentro del aula, cuando antes eran individualizados. Esto tiene que ver con la formación de grupos burbuja para reducir los contagios de covid. “Hasta febrero estuvo así y con menos horas de atención. Desde marzo ya sale fuera a hacer la sesiones de AL”, puntualiza. Pero los pocos avances conseguidos han sido fruto de la “presión”.

Por otro lado, el grupo parlamentario de Vox Asturias interpelará en el Pleno del próximo martes a la consejera de Educación, Carmen Suárez. Según el portavoz de la formación, Ignacio Blanco, la sentencia del TSJA “ratifica la grave situación y la problemática que hemos denunciado en repetidas ocasiones: el abandono de los alumnos con necesidades especiales”.