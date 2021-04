Un lector escribía hace días a LA NUEVA ESPAÑA quejándose por las obras en la "Y". A continuación reproducimos su carta

"Buenos días, me llamo Ángel, vivo en Valdés y a diario me desplazo hasta Siero para trabajar. Esta carta va dedicada a los usuarios que a diario utilizamos la A-66 entre Oviedo y Gijón o Avilés.

A diario utilizo esta vía para llegar a Siero y para volver a casa y cada día circulo con miedo, con pavor, cada vez que llego al tramo donde están en obras para la habilitación de un tercer carril a la altura de La Fresneda.

Este tramo lleva meses en obras, son 4 kilómetros sin arcenes en ambos sentidos, donde la señalización limita la velocidad máxima a 60 km/h y la prohibición de adelantar a vehículos pesados, y las marcas viales se tiñen de amarillo indicando tramo en obras. Pues bien, esos 4 km se convierten a diario en una odisea, en un “sálvese quien pueda” donde el 80% de los vehículos no reducen la velocidad, donde yo intento bajar a 60 km/h y veo por el retrovisor atemorizado una furgoneta que parece que me va a embestir y tiene que acabar dando un frenazo porque no puede adelantar, y en cuanto tiene la oportunidad te adelanta y te llevas una pitada recriminando tu velocidad reducida. Si hablamos de incorporarse a esa vía por las salidas que tiene, se vuelve aún peor, pues si circulásemos a 60 km/h se facilitaría mucho la maniobra, pero la gran mayoría de usuarios circulan a más de 100 km/h por lo que incorporarse desde parado si hay tráfico denso convierte dicha maniobra en una salida de carreras de coches.

Ni las barreras de hormigón que anulan el arcén haciendo la calzada más estrecha, ni el tráfico denso que tiene esa carretera, ni la señalización ni siquiera un panel luminoso que todos sabemos que tiene un radar nos hacen reducir la velocidad.

Por favor, prudencia. No se pierde nada de tiempo por circular 4 kilómetros a velocidad reducida, y un accidente por alcance en ese tramo sin arcén generaría un embotellamiento que haría muy difícil el acceso de los servicios de Emergencia. Seamos prudentes, por favor."

Ángel Fernández Gálvez (Cadavedo)