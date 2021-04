“Respeto la decisión de los que se fueron al PP, pero los que seguimos empujamos más”

Ciudadanos tiene tarea por delante para consolidarse como tercera fuerza política en Asturias. Sergio García (1975), diputado en la Junta General, pese al cambio de liderazgo nacional se mantiene como secretario de organización de un partido que ha perdido afiliados en todas sus agrupaciones locales.

–La legislatura alcanza su ecuador, ¿cuáles son los retos de Ciudadanos en los dos años que quedan por delante?

–Sobre todo, seguir siendo un partido útil, como en este último año. Para Ciudadanos apoyar unas cuentas del PSOE asturiano no es sencillo, aunque nos lo ha facilitado mucho la situación extraordinaria de pandemia. Queríamos estar en esa foto presupuestaria. Queremos ser el partido que aleje al PSOE del radicalismo de Podemos e IU. Somos el freno a que los socialistas asturianos se echen al monte.

–¿Y lo están logrando?

–En gran medida sí. Hemos conseguido evitar una de las prioridades de IU y Podemos en la negociación presupuestaria, que era tocar los bolsillos de los asturianos y crujir a impuestos a las pequeñas y medianas empresas. También conseguimos avances para las familias como el bono “Concilia”, que supone 1,1 millones en el presupuesto y esperamos que ya esté listo pronto. Hemos conseguido que se ponga un calendario a la reforma de la Administración.

–¿Para cuándo ese bono sobre la conciliación familiar?

–Vamos retrasados. Somos pacientes y confiados, pero hasta cierto punto. Vamos a ser muy exigentes.

–El fondo de rescate fue su gran argumento para apoyar las cuentas de 2021. ¿Está tardando más de lo que necesitan los afectados por las restricciones?

–Está claro que toda compensación llega tarde, cuando la gente se ha visto obligada a cerrar su negocio o ver mermados sus ingresos. Sí se va tarde. Comprendemos que los trámites de la Administración requieren tiempo, pero ha faltado previsión. Hubo tiempo para que el plan B estuviera preparado, pero el Gobierno ha ido a salto de mata.

–¿Comparte Ciudadanos la preocupación de sindicatos y empresarios por la falta de concreción del Gobierno en los proyectos de fondos europeos?

–Por supuesto, nos unimos a esa preocupación. Asturias no puede tropezar otra vez con la misma piedra de la gestión de los fondos mineros. Pero el Gobierno regional está demostrando que no tiene muy claro qué hacer con estos fondos. Hace falta apostar por otro modelo. El Gobierno dice que tiene un mapa de estrategias pero es inconcreto.

–¿Falta brújula?

–Sí, el Gobierno no tiene modelo de región, no sabe adónde vamos ni lo que queremos ser de mayores. Solo piensa en librar su día a día.

–¿Va a ser la legislatura de la oficialidad del asturiano?

–Espero que no, pero creo que la van a llevar cabo, vistas las intenciones y manifestaciones del señor Barbón y de las fuerzas que pueden dar la suma aritmética de la reforma del Estatuto de Autonomía. Sería bueno pulsar a la sociedad civil para saber si es lo más necesario. Ciudadanos cree que no es el momento. Los recursos económicos, humanos y materiales de Asturias no pueden desviarse a la imposición de la oficialidad del bable. Nuestro lema es: lo asturiano, sí, pero el bable oficial, no. Estamos a favor de la ley de uso y fomento del asturiano, pero no de las obligaciones que conlleva una cooficialidad.

–¿Cuál es el estado de salud de Ciudadanos en Asturias?

–Bien, tirando a muy bien. Las personas de Ciudadanos ante esta lluvia, tormenta o borrasca de agentes externos están más motivadas, como se está viendo en la campaña de Madrid.

–¿Cuántos afiliados tienen en Asturias?

–No voy a obviar que hemos vivido tiempos mejores en afiliación. Ha habido un descenso de afiliados porque hemos tenido un proceso de asamblea, es algo normal, y hubo varias campañas electorales sin buenos resultados. Pero quiero hablar más de los que se quedan que de los que se van. Ha habido descenso de afiliados en todas las agrupaciones, pero los que seguimos ahora empujamos más.

–Uno de los que se han ido es Fran Hervías, el anterior responsable de organización, que fue precisamente quien apostó por usted. ¿Le ha decepcionado su marcha al PP?

–Fran Hervías es amigo íntimo mío, nuestras familias tienen una gran vinculación personal, solo puedo tener buenas palabras hacia un amigo. Respeto su decisión. Entendió que este no es su proyecto, ahora está trabajando para el PP y yo me debo a Ciudadanos. Él es del Granada y yo soy del Oviedo, por lo tanto se puede conjugar perfectamente. Sobre la marcha de gente al PP o a su actividad laboral anterior, es totalmente respetable. El trabajo que hizo Hervías en años anteriores permitió a Ciudadanos ser tercera fuerza política en Asturias y el cien por cien de los cargos institucionales en la región son de él, Albert Rivera y Villegas, que fueron los que convalidaron las listas de 2019, y ahora somos de Inés Arrimadas, no veo otra opción de liderazgo, pero todo proyecto político necesita tiempo, no se puede desarrollar en cinco meses.