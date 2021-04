El correo al que puede recurrir si es mutualista en Asturias y no le han citado para vacunarse contra el covid-19

El ritmo de vacunación, según ha explicado la consejería de Salud a los sindicatos, varía dependiendo del área sanitaria y de la disponibilidad de dosis de las distintas vacunaciones. Uno de los sindicatos que planteó a la consejería de Salud que a los mutualistas de Mugeju (el personal de Justicia) se les respondía que no figuraban en la base de datos, recibió la siguiente explicación de la Dirección General de Salud Pública: "Los mutualistas están incorporados al plan de vacunación. Se han recibido y remitido a las Áreas Sanitarias los listados de personas mayores de 80 Años, los de 70 a 79 años y los de 60 a 65años. Dado que la mayoría no disponen de tarjeta sanitaria, no están incorporados de momento al sistema automatizado de citación, por lo que son citados manualmente". Mugeju remitió en febrero los datos actualizados de sus mutualistas a todas las comunidades autónomas, incluida la del Principado de Asturias.

El sindicato USIPA ha informado a sus afiliados que si llaman al teléfono robot habilitado por el SESPA y les contestan que no están en la base de datos no se preocupen "porque seréis llamados cuando os corresponda por edad, "manualmente, personalmente".