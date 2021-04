¿Deben ser vacunados contra el covid niños y adolescentes? Esto es lo que dicen los expertos asturianos

Los pediatras y miembros del Comité Asesor de Vacunas del Principado (CAV) son partidarios de inocular a los niños y adolescentes contra el covid-19, pero una vez que esté científicamente probado su beneficio, que de momento no está contrastado, aunque ya se están realizando pruebas en distintos países con las vacunas desarrolladas hasta ahora.

Marcelino García-Noriega, director del área de gestión clínica de Pediatría del Hospital Valle del Nalón, explicó que en el caso de los menores la cuestión es “muy compleja”, empezando por la ética. “¿Quién está dispuesto a que prueben una vacuna con su hijo? Siempre hay un riesgo mínimo, y todavía hay que realizar muchos ensayos con niños para comprobar la seguridad, calidad y eficacia de esas vacunas antes de hacerlas extensibles”, indicó.

García-Noriega remarcó que “la ética siempre proyecta a futuro, y la prisa es mala consejera. Hay muchas personas de alto riesgo que aún están sin vacunar y que deben ser la prioridad. Mientras tanto, es fundamental que se mantenga el uso de la mascarilla y la distancia social de seguridad. Cuando las autoridades den el visto bueno a las vacunas para los menores será porque se tienen todas las garantías”.

Venancio Martínez, pediatra: “Un organismo que está en crecimiento y desarrollo obliga a aplicar un método más estricto”

Venancio Martínez, pediatra de Atención Primaria y miembro del CAV del Principado, también defiende esa misma tesis. “No debería vacunarse a los menores si no hay estudios realizados en niños y que sean favorables a su uso. El ‘se supone que sí’ (que son válidas) no puede aceptarse porque de eso al ‘vale todo’ hay solo un paso. Es cierto que se han tomado decisiones casi a ciegas, que la fase IV de los ensayos clínicos de dos de las vacunas pueden mostrar que han sido acertadas. Pero eso no es científico, y la incertidumbre que se asume con esto es muy alta. Un organismo en crecimiento y desarrollo (como el de niños y adolescentes) es menos previsible en la respuesta y obliga a un método más estricto. No se puede generalizar lo que pase en el adulto”, razona.

Francisco Álvarez, pediatra: “Los niños y adolescentes son el 15% de la población y se pueden contagiar; hay que vacunarlos”

Martínez remarcó que “el sentimiento de urgencia de la situación que cualquiera puede aceptar no puede llevar a saltarse normas básicas”, y, al igual que su colega García-Noriega, insistió en que “con la información actual, no sería ético vacunar a los niños. Se habla de riesgo y beneficio de las vacunas, pero habría que hablar de riesgo y beneficio para la confianza en las vacunas, en las agencias reguladoras y para la credibilidad de todos nosotros”.

Venancio Martínez no ocultó su malestar con los “opinadores” y remarcó que “en ciencia son los medios los que justifican el fin, no al revés. Si se decide vacunar quienes lo apoyen no deberían hablar en nombre de la ciencia; serían solo opinantes, demasiado abundantes. Es un tema desde su inicio con mensajes muy contaminados. Si ahora se acepta vacunar ya a los niños, debiera ponerse el nivel de decisión fuera de la medicina, y que lo expliquen bien para no crear inquietud y más confusión. Sin duda aparecerá eso de ‘un estudio dice…’ y cosas así. Pero sin ensayos clínicos correctamente controlados con niños no vacunados y con resultados comunicados de forma fiable, los menores no deberían vacunarse”, afirmó rotundo.

Marcelino García Noriega, pediatra: “¿Quién está dispuesto a que prueben una vacuna con su hijo? Siempre hay un riesgo mínimo”

El también pediatra y miembro del CAV, Francisco Álvarez, se mostró partidario de incluir a los niños y adolescentes en las listas de la vacunación, teniendo en cuenta que, cuando les toque en función de la edad, ya estarán finalizados los ensayos clínicos que ya se han iniciado. Pfizer ya presentó los trabajos preliminares hace varios días para menores a partir de 12 años. “Hay que vacunarles por razones éticas, porque la enfermedad también les afecta, aunque sea de manera leve, y por el principio epidemiológico. Suponen un 15 por ciento de la población y, por tanto, el virus seguirá circulando mientras se puedan contagiar y no conseguiremos cerrar el círculo”, señaló.

Francisco Álvarez pidió que “no se pierda el punto de vista de que hay que matar al coronavirus”, y si defendió el principio de precaución, también señaló que “se tenga cuidado con el exceso”. Mientras tanto, “hay que reforzar las medidas de seguridad”.