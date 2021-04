La llamada Caravana del Lobo, con el lema "Menos lobos, más ganaderos", calienta motores. Lo sindicatos agrarios ASAJA y COAG presentaron este lunes al mediodía la próxima gran protesta de la ganadería asturiana por el aumento de la protección del animal impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera.

Los máximos dirigentes de ambas organizaciones, Mercedes Cruzado (COAG) y Ramón Artime (ASAJA), comparecieron juntos en la sede de FADE en Oviedo para hacer un llamamiento no solo a los ganaderos, sino a toda la sociedad asturiana porque este “es un problema de todos”. Y dejaron claro que no son “alarmistas” sino que describen una realidad: “Hay lobos y están por todos sitios. Los de ahora no son como los antes. No tienen miedo para atacar y cualquier día puede pasar una desgracia. Estamos desamparados”.

La gran protesta tendrá lugar el viernes 23 de abril y será en coches debido a la pandemia. Hay cuatro puntos de salida para la caravana que deberá confluir en Oviedo a las 11 horas en el Parque San Francisco: dos en el Occidente, en Cornellana (Salas), 10 horas, y en Navia, 9.30 horas; y dos en el Oriente, en Arriondas, 9.30 horas; y en Colunga, 10 horas. Por la capital asturiana circularán durante un tiempo los coches de los manifestantes, que finalmente se trasladarán a la explanada del Tartiere. El objetivo es reivindicar controles poblaciones del lobo ("no tenemos dinero para hacer censos, pero lo vemos a diario por todos lados") y un plan de gestión adecuado a las circunstancias actuales.

Todo con el fin de alertar de la complicada situación que vive la ganadería asturiana debido al incremento de la población del lobo. “Está ya en la costa, en todo sitios. No solo mata en los prados, sino a la puerta de casa. Y no mata para comer, sino que mata por matar”, advierte Mercedes Cruzado, quien ha sufrido en su propia cabaña ganadera los ataques. “Yo a mis animales me los he encontrado muertos, medio comidos. Pero no quiero ni imaginar el impacto en aquel ganadero que se los encuentra vivos, agonizando... Es una desgracia, solo se me ocurre algo peor si en vez de ser animales son personas. Pero profesional y personalmente poco más hay peor que encontrarse con algo así”, señaló la dirigente de COAG, quien advirtió del riesgo que corre la producción agroalimentaria y el abastecimiento de tiendas y supermercados. “Los que llevamos a las estanterías productos de máxima calidad corremos riesgos y si cerramos y dejamos de trabajar, quién lo hará...”.

Con esto enlazó Ramón Artimen, quien aludió al tan mentado objetivo con el que “a muchos se les llena la boca” de fijar población en el campo “Es un tema que queda muy bien para dar discursos y escribir artículos, pero la gente se va de los pueblos porque no puede vivir ni trabajar debido el lobo. Si no somos necesarios, que nos lo digan”, pidió el líder de ASAJA, crítico con que los pagos por los daños al ganado se quieran cargar a los fondos europeos de la PAC. “No está para eso, sino para otra cosa”.