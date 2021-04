“Para seguir adelante dije: pueden llevarnos lo que tenemos, pero no lo que sabemos”

En la adolescencia empezó a trabajar en la peluquería de su madre, de la que se hizo cargo bien pronto, consiguiendo clientela, cierta fama y algunos premios. Se casó con el ciclista Ángel, al año nació su hija Eva y dieciocho meses después recibieron una oferta para hacerse con el bar-tienda de Puente Roces, que la cambiaba a la hostelería, sector en el que hoy regenta el conjunto hostelero Marieva, que reabrió este mes después de siete cerrado por la pandemia, para el que todavía tiene planes.

–Estaba ennoviada con el ciclista Ángel Rodríguez.

–Dejó el ciclismo y compró un camión para la Pepsi-Cola. Nos casamos en 1962 y fuimos de alquiler a una casa de mis abuelos en Pinzales. En 1963 nació nuestra hija Eva y cuando tenía 18 meses una hermana de Manolo, mi padre, que regentaba un bar-tienda en Puente Roces, dijo: “¿Cómo no vais para allí, que para una familia es un negocio muy bueno?”.

–¿Qué hizo?

–Vendí la peluquería de Pinzales a la chica que tenía ayudándome y fuimos todos para Puente Roces. Ángel siguió con el camión y Manolo, mi padre, con el trabajo de metalúrgico; mi madre cocinaba, mi hermana Pilar y yo atendíamos y teníamos una mujer que fregaba. Estaban haciendo el polígono, había tres empresas y el Kas. Teníamos mucha gente, estábamos solos, abríamos a las seis de la mañana, para los desayunos y la copa de antes de empezar a trabajar, dábamos comidas y luego la partida.

–¿Cuándo cerraban?

–¿Cerraaaaar? Como no entendíamos nada de aquello, la primera botella de whisky la cobrábamos como el coñac. Pero solo la primera. Venía de la peluquería, pero mis padrinos tenían Casa Vega, bar y baile, y yo de cría fisgoliaba.

–¿Le gustó la hostelería?

–Sí. Tanto vendíamos y tanto creció el polígono que unos clientes, que eran muy amigos y buena gente, nos avisaron de que Felgueroso vendía una parcela y podía ser buen sitio para abrir un comedor para obreros.

–Fue a ver a Felgueroso.

–Que había que pedir audiencia. Yo era muy joven y la parcela costaba 1.100.000 pesetas de 1968. Me atendió muy bien. Entre el dinero que tenía la familia y proveedores que me firmaron créditos por medio millón empezamos el primer Marieva, al lado de Valgisa. Costó Dios y ayuda que el Ayuntamiento nos diera el permiso.

–¿Por qué?

–No sé cómo era aquella gente. Yo iba cada vez que había junta. El permiso nos costó 18 pesetas en pólizas. Lo pasamos mal en la espera, pero ¡tenía tanta ilusión! Hicimos la parte de abajo y luego la de arriba. Para la obra mi madre vendió una finca y la casa de Pinzales y teníamos a la familia arruinada. Debíamos dos millones de pesetas. En la zona estábamos nosotros y Casa Ferino y había mucha gente moviéndose. Abrimos en junio y dimos la primera boda en octubre.

–¿No era un comedor para obreros?

–Sí, pero un vecino de enfrente nos pidió que le hiciéramos la boda para 160 personas. No teníamos ni platos. Nos prestó el servicio el que nos vendía los platos y como hubo más encargos nos lo quedamos y se lo pagamos cuando pudimos. Fue un señor. Nos ayudaron muchos empresarios conocidos, que querían un sitio donde agasajar a sus clientes.

–¿Cuándo levantaron cabeza?

–En cuatro años. Trabajamos de noche y de día. Mi marido dejó el camión. Y mi hija pelaba gambas. ¿Y sabes lo que valía?

–¿Cómo la crio?

–Cuando cogimos la tienda me la cuidaban dos mujeres mayores que había arriba y una cuñada de Manolo, mi padre, y mi familia de Pinzales. La veía, pero no podía llevarla a los caballitos o a la playa. La llevaba Manolo, que la quiso mucho, y ella al güelito también.

–¿Cuándo abrieron el nuevo?

–En 1986, y mantuvimos los dos abiertos durante tres años. Venir aquí fue saltar a algo diez veces mayor. Nos metimos en una gordísima, pero ya era todo de otra manera. Trabajábamos de noche y de día. Nos llevó doce años espoxigar y entonces fue cuando abrí el fogón, pero teníamos una cartera de veinticuatro meses con cuatro bodas por día de fin de semana. Fue un “leasing” del Banco Santander y el director de Gijón y el que estaba con él nos ayudaron, y los proveedores también. Nuestros clientes nos siguieron a donde fuimos. Tuvimos con nosotros gente que trabajaba hasta las tres de la mañana, volvía a las siete y no preguntaba por las horas; poco personal fijo, pero que estuvo treinta, veinte, quince años, que en hostelería no es frecuente. Contratábamos muchos extras.

–¿Qué tal le fue con su marido?

–Bien. No tenía la visión de empresa como yo, pero me dejaba hacer lo que quería. Estuvimos cincuenta y tantos años casados. Él no quería que creciéramos y que trabajáramos tanto. Mi puntal fue mi hermana Pilar, que está casada y tiene una nena que vive en Australia. En 1982 abrimos la casa de modas en Gijón, Marieva, que regentaba mi hermana. Íbamos juntas a prêt-à-porter a París. Luego cansó de ella y volvió para casa.

–Su marido fue trasplantado.

–Sí. Enfermó del corazón y en enero de 2000 fuimos a trasplantarlo a Birmingham, en Estados Unidos. Estuvimos en una habitación en la que había convalecido Michael Jackson hacía poco. Lo hacen muy bien, pero hay que pagar al entrar y luego si te mueres es cosa tuya.

–Su marido tuvo calidad de vida.

–Sí, andaba entrenando en bici, pero la dieta era rigurosa y difícil de llevar. En junio hará cinco años que murió, a los 84.

–¿A qué se dedica su hija Eva?

–Es profesora de idiomas en un colegio y echa una mano aquí. Tiene un hijo, de 29 años, mi nieto Jorge, que es abogado y el gerente.

–¿Fue una madre presente?

–No, pero a Eva nunca le faltó nada de nada. A los 18 años tenía un deportivo a la puerta, aunque dice ella que a veces el deportivo no valía nada y que hubiera sido mejor la madre que estaba currando.

–Le gustaron los idiomas.

–Con 11 años ya fue en verano para Londres y cada verano hasta los 18 años.

–¿Qué tal cree que le trató la vida?

–Perdí mucho porque, como Julio Iglesias, me olvide de vivir, trabajando y rompiéndome la cabeza por las ambiciones que tenía. Yo quería triunfar con lo que pensaba. La vida me trató bien porque, después de la meningitis, tuve muy buena salud; tuve unos padres maravillosos que estuvieron conmigo y mi madre murió el año pasado casi con 100; mi hermana no me abandonó nunca, siempre fue conmigo, estuviera más o menos contenta. He tenido una hija que no me dio ni un problema y tengo un nieto y una sobrina que adoro.

–¿Fue más abuela que madre?

–No. Seguía ocupada. Cuando una noche duermo mal, como todo el mundo, pienso qué más puedo pedir a la vida y llego a la conclusión de que tuve la que elegí y estuve con los míos sin problemas. Fuimos una piña: cuando no había, no había; cuando había, había, y fame no pasamos nunca. Muchos se exponen y fracasan, y yo decía para seguir adelante: pueden llevarnos lo que tenemos, pero no lo que sabemos. Sabíamos cocinar, tratar al público, hacer equipos.

–¿Todavía tiene ganas?

–No estoy cansada; quisiera que se integrara mi nieto, Jorge, pero con la perspectiva actual... Ya no hay dos años de trabajo comprometidos. Le gusta esto, pero le va muy bien y tanto sacrificio y que no dé rendimiento... Pasamos siete meses cerrados.