El consejero de Sanidad defiende que los asegurados de Muface y los profesores "se están vacunando como los demás"

Sin embargo los afectados no están del todo de acuerdo con el consejero. Muface ha reconocido este mes por escrito a uno de los afectados por la falta de vacunación que la Consejería de salud “no ha solicitado la colaboración para facilitar los datos de la franja de edad entre 66 y 69 años, por lo que esta Mutualidad no ha traspasado los datos”. La respuesta de Muface se debe a las quejas recibidas por parte de sus mutualistas que optaron en su día por una aseguradora privada bajo convenio, muchos de ellos ya jubilados, acerca de que sus datos no están todavía en poder de Salud y que ven cómo sus vecinos de la misma edad, pertenecientes a la Seguridad Social, son inmunizados mientras ellos no obtienen certeza alguna de que vayan a ser llamados. Algunos afectados explicaron que cuando llaman al servicio automático habilitado en Asturias se encuentran por toda respuesta que su información no está en la base de datos. De hecho, un mutualista, tras registrar varios escritos, obtuvo una respuesta este mismo mes, firmada por la jefa de prestaciones de Muface, en la que la entidad reconoce que aún no había pasado los listados del grupo de edad comprendido entre los 60 y los 69 años porque “la Consejería de Sanidad del Principado no ha solicitado la colaboración” y recalca que “la gestión y tramitación se hace conforme a las directrices de la propia Consejería”. Tanto Muface como el Sespa están recibiendo muchas consultas de afectados por esta circunstancia.

Correo

Los sindicatos de la función pública están recibiendo a diario numerosas consultas de mutualistas de Muface, Mugeju e ISFAS que aún no han sido citados para poner la vacuna contra el covid-19, pese a estar en rangos de edad que ya están en el calendario de vacunación inminente. Ante esta situación, el Principado ha facilitado la siguiente dirección de correo electrónico para solventar dudas o aclarar cualquier cuestión sobre los turnos para la inoculación: infovacunascovid19@asturias.org.

Docentes

Son profesores olvidados por la Administración: llegaron a estar citados para vacunarse, pero con la cancelación de AstraZeneca nunca recibieron el pinchazo. Y así, “en el limbo”, como ellos mismos dicen, llevan desde hace ya un mes. Los afectados dan clases en Infantil y Educación Especial, dos etapas especialmente sensibles, según subrayan, porque los alumnos no llevan mascarillas y el contacto físico es “estrechísimo”. Las maestras pendientes de ser protegidas frente al virus –la mayoría son mujeres– están desesperadas. “Hemos llamado a todos los teléfonos posibles y hemos mandado correos a todas las direcciones posibles. Tememos constar vacunadas sin estarlo. La sensación que tenemos es que no importamos a nadie”, se quejan. (Aquí puedes seguir leyendo las quejas de los profesores).