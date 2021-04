Salud no pidió a Muface datos para la vacunación de muchos mutualistas hasta ahora (con la polémica ya en apogeo)

Asimismo, en una contestación a un afectado, Muface ya había asegurado que estaba en contacto con el Sespa y que le iba cediendo los datos por tramos de edad que el Principado, de acuerdo a su estrategia de vacunación, le iba solicitando. En esa misma contestación ya adelantaba que Salud no le había reclamado todavía los de algunos tramos. Pero ahora, en otra respuesta a otro funcionario afectado que no ha sido todavía vacunado, Muface aclara algo más la situación y asegura que hasta ayer, día 20 de abril, el Principado no le había pedido los datos de los mutualistas vinculados a aseguradoras privadas bajo convenio de un amplísimo tramo de edad.

De esta forma, en el escrito enviado a un mutualista de Siero que había pedido aclarar su situación, la entidad cuenta que "con fecha 20 de abril, Muface ha cedido los datos que obran en su poder relativos al colectivo entre 16 y 69 años con asistencia sanitaria concertada" al Sespa. Es decir, Salud no se los pidió hasta ahora, en plena polémica y cuando ya arreciaban fuerte las denuncias de mutualistas afectados, que creen que el consejero de Salud "miente o los de abajo le están mintiendo". Asimismo, el escrito tranquiliza al funcionario al que se dirige la respuesta asegurando que sus datos están incluidos entre los enviados ayer mismo al Principado.

En el escrito anterior de respuesta a otro asturiano, Muface aseguró que ya se habían mandado, a petición del Sespa, los datos de tramos de edad de los más mayores.

Esta es la respuesta íntegra de Muface

Buenos días,

En relación con su consulta le informamos lo siguiente:

Muface no es competente en materia de vacunación contra el covid-19, ya que dicha vacunación se trata de una actividad de lucha contra la pandemia que corresponde según la Estrategia nacional aprobada por el Consejo interterritorial de Salud a los servicios públicos de salud (en Asturias, el Sespa) para toda la población con independencia de su pertenencia al régimen de seguridad social de Muface.

Muface colabora activamente en la cesión de los datos que obran en sus bases de datos y que son solicitados por el Sespa para poder citar a las personas que se encuentren entre la población priorizada. Con fecha 20 de abril, Muface ha cedido los datos que obran en su poder relativos al colectivo entre 16 y 69 años con asistencia sanitaria concertada y hemos comprobado que los datos suyos se encuentran entre los ya transmitidos al Sespa. Los datos se ceden cuando los requiere el Sespa, quien en función de su programación del proceso vacunal nos solicita los datos que considera necesarios y se procede a su tramitación a la mayor brevedad, como se ha hecho con todas las franjas de edad solicitadas.

Por la información de que se dispone en este SP, no existe incidencia en el proceso de vacunación gestionado por el SESPA.

Quedamos a su disposición para cualquier asunto que precise, reciba un cordial saludo.