Los primeros asturianos en recibir la vacuna monodosis de Janssen: "Estoy eufórico"

La primera jornada de vacunación con Janssen en el centro de salud de Parque-Somió ha comenzado a las 16.30 horas. En total, están citados 150 vecinos, con edades comprendidas entre los 70 y los 79 años, por lo que no se prevén aglomeraciones. "No tengo miedo al coronavirus, pero si no venía a vacunarme me molían a palos en casa", ha afirmado entre risas Manuel Fernández, de 76 años.

Más de 400.000 vacuandos en Asturias

Según las últimas cifras oficiales, el Principado ya ha superado la cifra de 400.000 vacunados, lo que supone un 27,59% de la población. La Consejería de Salud estima que esta semana podrán administrarse en la región entre 50.000 y 60.000 dosis, con las que se espera vacunar a todos los septuagenarios de la región. Esta cifra es inferior a las 69.800 aplicadas la semana pasada, pero que podrá ser superada de nuevo la próxima semana si Pfizer cumple con su compromiso de elevar el ritmo de suministro. El dato ha sido celebrado esta misma tarde por el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien ha resaltado que la vacuna "es nuestra esperanza".

Asturias ha superado ya las 400.000 dosis de vacunas administradas.

La vacuna es nuestra esperanza. Mientras tanto, hay que mantener las medidas de protección de la salud para proteger a nuestros mayores y SALVAR VIDAS. pic.twitter.com/8U3zkUgDck — Adrián Barbón 🌹 (@AdrianBarbon) 22 de abril de 2021

El Principado recibió ayer las 3.150 vacunas de Janssen. Las dosis llevaban días almacenadas en Madrid, después de que se paralizase el uso del medicamento fabricado por la multinacional Johnson and Johnsons por asociarse su uso a coágulos sanguíneos. Finalmente, el martes la Agencia Europea del Medicamento dio luz verde a su empleo, porque “pese a que puede haber un posible vínculo entre la vacuna y los coágulos sanguíneos, los beneficios de este tratamiento preventivo sigue siendo positivos”.

Evolución del covid en Asturias Indicadores

Bajan los casos: 104 positivos registrados ayer

La Consejería de Salud ha confirmado 104 nuevos casos de coronavirus detectados ayer, jornada en la que se produjeron 16 ingresos en planta y 8 en UCI, y se registraron 19 altas hospitalarias.

Actualmente, hay 165 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid-19 y otras 68 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. Además, ayer falleció una mujer de 94 años.

El Sespa realizó el miércoles 3.058 pruebas de coronavirus y la tasa de positividad se situó en el 5,10%.