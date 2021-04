América González cumple 102 años y recibe la segunda dosis: “No tengo miedo”

América González Rodríguez sopló el lunes 102 velas en un estado de forma admirable. “El único problema es que se me hinchan las piernas y me da miedo salir sola por si me caigo”, explica. Esta vecina de la calle Álvarez Lorenzana de Oviedo acudía al HUCA a primera hora de la tarde de ayer para ponerse la segunda dosis de Pfizer: “Me pusieron la primera hace tres semanas pero retrasé la cita porque pensé que iban a venir a casa a vacunarme”.

Su edad no pasó desapercibida en el listado de enfermería del parking 3 del centro sanitario. “Eres la protagonista, yo firmaba por llegar como tú a los cien años”, confesaba una enfermera. “El secreto es que no tengo marido, eso desgasta mucho”, bromeaba América. Su sobrino-nieto Luis Viqueira fue el encargado de acompañarla hasta el punto de vacunación: “Vivo sola, pero tengo a mucha gente pendiente de mí. Mis sobrinos y mis vecinos están siempre en contacto conmigo, sobre todo mi vecina Salomé que trabaja aquí, y tengo el servicio de teleasistencia de Cruz Roja por si me pasa algo cuando estoy sola”.

A América no se le pone nada por delante. Vivió 25 años en París junto a su hermano pequeño y allí aprendió los secretos de la cocina francesa: “Trabajaba como cocinera para una comunidad de sacerdotes y estaba muy a gusto. Ellos iban a comer allí y a cambio me daban un estudio para vivir. El cardenal de París hasta me trajo un rosario en uno de sus viajes a Roma”.

Con lo que ahorró en esos años pudo comprar un piso en Oviedo y volvió a Asturias tras la jubilación. “Tuve un novio, pero me dejó y nunca me casé, yo creo que fue el destino”, relató. Con la medalla de la Virgen del Carmen al cuello, América reza cada día por el fin de la pandemia. “No tengo miedo a la vacuna, yo lo hago por los demás, no por mí, creo que todos deberíamos vacunarnos”, subrayó.