“Nos marginan por vivir en zona rural”, dicen en la Junta tres familias sin transporte escolar

Tienen que pagar un taxi, o recurrir a abuelos o a sus propios coches para llevar a sus hijos al colegio, porque el Consorcio de Transportes se niega, según dicen, a acercar los autobuses escolares a sus viviendas. Intentaron sin éxito llamar la atención del Defensor del Pueblo, pero la respuesta que les dio no les satisfizo. Ayer por la mañana comparecieron ante la Comisión de Peticiones y Derechos de la Junta, donde explicaron sus casos. Se han cansado de mandar escritos y solo les han “mareado”. “Sufrimos discriminación por vivir en la zona rural; es una tomadura de pelo del Consorcio y la Consejería de Educación”, aseguró la sierense Beatriz Rodríguez Vigil, acompañada de su marido, José Antonio Sampedro.

En Villanueva (Siero), explicó, hay una parada, pero solo para alumnos de Primaria. Un hijo suyo que va a Secundaria, no puede coger el autocar donde su hermana. Por más que Beatriz Rodríguez ha tratado de hacer razonar a la empresa de transportes y a la Consejería, no ha habido forma. “Queremos que sea la propia empresa la que realice el servicio que tiene estipulado, o que subcontrate un taxi, o lo pague la Consejería”, exigió. “Es un ensañamiento”, clamó esta mujer, que tuvo palabras duras hacia el responsable de Movilidad del Principado. “Nos concedieron una ayuda de 581 euros cuando el taxi nos cuesta 2.272”, dijo. “La ayuda me la concedieron, pero no me la pagaron hasta noviembre. Y terminaron reclamándonos 19 céntimos que no coincidían”, recordó la mujer.

Tan sangrante como el caso de esta mujer es el del ganadero tinetense José Raúl Fernández Barrero. “Mi hijo tiene derecho al transporte, pero el problema es que son nueve niños y el taxi solo puede llevar a ocho”, explicó. Como el colegio lo tiene a un cuarto de hora en coche, lo han terminado excluyendo. Este ganadero dijo que, cuando él era crío, pudo ir al colegio en transporte escolar, “y eso que la carretera no estaba asfaltada, era de tierra”. Se quejó de que, debido a su profesión, no puede estar pendiente de llevar a su hijo en coche a clase. “Que pongan dos taxis o un coche más grande”, pidió.

El tercer caso fue el de la riosana Cecilia Fernández. “No entiendo que tenga que pagar un taxi para llevar a mi hijo a 800 metros, que es donde quiere recogerlo la empresa de transporte, porque dice que no puede dar la vuelta. De toda la vida pasaron camiones de ganado y vendedores. La consejera vino a comprobarlo por ella misma, pero no supe más. Y a mí me terminaron denunciando a Servicios Sociales porque mi hijo no iba a clase. Simplemente no pasaba el autobús escolar al que tiene derecho”, dijo.

En la Comisión de Peticiones y Derechos de la Junta, la mayor parte de los partidos pidieron la comparecencia de los responsables del Consorcio y la Consejería por este asunto, especialmente Ángela Vallina, de IU, y Nuria Rodríguez, de Podemos, pero también la diputada del PP María Gloria García: “El Consorcio hace lo que le da la gana y la Consejería no hace nada. Juega con las familia y se lo lleva calentito”. La socialista Mónica Ronderos remarcó que “hay 900 rutas en Asturias y 13.000 alumnos, fallos siempre puede haber”.