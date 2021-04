Parque Principado abrió sus puertas hace 20 años. Desde entonces es el centro comercial referencia del Principado. Mantener este liderazgo es, tal y como revela Fernando García Otero, gerente del complejo, fruto de mucho esfuerzo por parte de todo el personal que lo integra.

–Parque Principado cumple 20 años, ¿cómo ha sido la historia del centro comercial?

–Desde su nacimiento, no hay duda que Parque Principado se ha posicionado como la referencia comercial en Asturias, ofreciendo una oferta comercial y de ocio que atrae a visitantes de toda la región y las provincias vecinas. A lo largo de su historia, las marcas internacionales más representativas siempre han elegido a Parque Principado para abrir su primera, y muchas veces única, enseña en la región: Mediamarkt, Fnac, H&M, Primark, IKEA y, más recientemente, Hawkers y Xiaomi, son algunos ejemplos.

–Desde su apertura en 2001 hasta hoy, el centro comercial ha cambiado mucho, entre otras cosas, por las reformas que ha sufrido. ¿Qué trascendencia han tenido en el éxito de Parque Principado?

–Sin duda las obras acometidas en el año 2017, las reformas de la planta baja y del área de restauración, además de ser las de mayor calado de su historia, han permitido la completa renovación y transformación del centro comercial. Especialmente, por su impacto, quiero destacar la apertura del Paseo de Mercado en 2017, que supuso no sólo la implantación de un operador asturiano de referencia como Masymas, sino también la reforma integral de la planta baja y la completa mejora de la fachada oeste del centro comercial, cuya fachada dorada ha impactado a todos aquellos visitantes que la han descubierto por primera vez. También fue muy bien acogida por todos nuestros visitantes la reforma de la zona de ocio y restauración, que además permitió la implantación de conceptos locales de gran éxito como la sidrería La Mina, el conocido restaurante gallego Tierras Gallegas, y Orígenes, un restaurante asturiano especializado en hamburguesas y cachopos. El objetivo de estas reformas, además de actualizar tanto la imagen como la oferta del centro comercial, es adaptar el centro a lo que nos demandan nuestros clientes, dado que para nosotros la experiencia que se llevan de su visita para nosotros siempre es y será la absoluta prioridad.

–¿Cómo promete ser este 2021?

–Este año supone un reto aún mayor que el pasado, porque estamos convencidos que a lo largo de este año podremos recuperar paulatinamente nuestra actividad y que nuestros clientes podrán disfrutar de todas las actividades que son habituales en Parque Principado. Pero sabemos que los hábitos de nuestros clientes han cambiado tras esta pandemia, y nuestro reto es saber adaptarnos a esos cambios y darles lo que necesitan. Tenemos que estar muy atentos para escucharlos y saber adaptarnos a sus necesidades.

–Parque Principado es el espacio comercial referencia del Principado, con un nivel de ocupación cercano al 100%. ¿Cuál es el secreto?

–Nosotros no consideramos a Parque Principado un lugar donde ir de compras, sino un lugar de ocio, un lugar donde disfrutar de tu tiempo libre: pasear, comer, ver una película, jugar a los bolos, ver una actuación de teatro, tomar algo y, también, poder comprar tanto una chaqueta como unos playeros o el último móvil.

–¿Han variado muchos los gustos del consumidor desde la inauguración del centro hasta hoy?

–Los gustos de los consumidores, es decir, de todos nosotros, nunca paran de evolucionar. Es la evolución de los tiempos. El reto siempre es saber adaptarse a esos cambios y poder ofrecer a los clientes aquello que demandan y que están buscando. Ahora sólo se habla de la digitalización y del comercio digital, cuyo crecimiento se ha acelerado enormemente debido a los sucesivos cierres y confinamientos, pero lleva estando presente y cambiando nuestros hábitos desde hace más de diez años.

'Origen' nos permite impulsar el vínculo con nuestras comunidades locales

–El centro comercial genera 2.000 empleos directos. ¿Qué impacto tiene para la economía regional?

–No hay duda que somos uno de los principales puntos de generación de empleo de la región. Cada trabajador del centro comercial cuenta con una tarjeta individual que permite su acceso al centro y a unas condiciones especiales. Ahora mismo contamos con más de 2.350 trabajadores activados. A ellos habría que sumar todos los proveedores, las plantillas de los prestadores de servicios puntuales (auditores, desinfectadores,…), los obreros de las reformas que se puedan producir… es incalculable. Probablemente sumen el doble. Piense que además contamos con casi 150 operadores, la mitad de ellos pertenecientes a pequeños propietarios locales, que a su vez cuentan con su propio personal administrativo y auxiliar.

–Esto también revierte en riqueza para la administración.

–Nuestra contribución a la economía fiscal de Siero y del Principado de Asturias, se multiplica por nuestra condición de gran superficie comercial. Somos parte de Asturias, estamos orgullosos de serlo y nuestra intención es maximizar nuestra contribución al desarrollo social, cultural y económico de nuestra tierra.

–Han superado la crisis de 2008 y ahora la pandemia. ¿Dónde está el secreto? ¿Cuál es la receta para sobrevivir a estas situaciones?

–La respuesta es muy sencilla: sobrevivimos única y exclusivamente gracias a nuestros visitantes, que nos eligen para disfrutar de su tiempo libre con nosotros. Por eso nuestra obsesión es siempre asegurarnos de que disfrutan de su visita.

–¿Cómo han sobrellevado los cierres obligados por las restricciones en el concejo?

–Ha sido sin duda la situación más difícil que se ha vivido en el centro comercial en toda su historia, máxime sabiendo que han sido cuatro cierres, y que en tres de ellos nuestra principal competencia estaba abierta.

–Habrá sido una situación muy dura también para los trabajadores.

–Lo más duro, sin duda, lo han sufrido los trabajadores, porque cada cierre suponía una tragedia: ERTEs, no renovación de algunos contratos, rescisión de otros… Los negocios más perjudicados han sido, como en toda Asturias, los restaurantes, porque al hecho de tener que estar cerrados, se suma que desde hace varios meses no pueden desarrollar su actividad con normalidad. Además, cada apertura y cierre les suponían unos costes impensables. Un restaurante no se abre apretando un botón.

–¿Qué medidas se han puesto en marcha para reducir al máximo la posibilidad de contagio?

Desde la reapertura en mayo, en Parque Principado hemos aplicado el protocolo”6-Feet Retail”, desarrollado por Cushman&Wakefield, lo que en nuestro caso se ha traducido en la aplicación de unas 300 medidas a todos los puntos sensibles del centro comercial (entradas, paseos, aseos, salas de lactancia,…) y que afectaban a la higiene, el distanciamiento social y la concienciación. Todo ello con un único objetivo: garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de los visitantes.

–Cada día pasa algo nuevo en Parque Principado y los asturianos lo disfrutan. ¿Cómo lo hacen?

–Supone un reto continuo, idear y desarrollar acciones de forma continua. Durante 2019, se desarrollaron acciones (promociones, eventos, actuaciones, animaciones…) durante un 85% de los días del año. Esperamos poder recuperar ese ritmo lo antes posible.

–Siempre han liderado acciones ligadas a la sostenibilidad. Ahora han puesto en marcha “Origen”, un ambicioso proyecto. ¿En qué consiste?

–Desde hace muchos años, la sostenibilidad está ligada al ADN de Parque Principado, pero una sostenibilidad entendida no sólo desde el cuidado al medio ambiente y la reducción de la huella de carbono, sino del desarrollo y cuidado de nuestro entorno social y cultural. Origen va aún más allá, desarrollando una estrategia de sostenibilidad con retos globales e impacto local: los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Unidas. Es un proyecto de gestión responsable que ofrece la capacidad de poner en valor las acciones e iniciativas solidarias y sostenibles que ya se realizan en el centro comercial. Origen nos da la oportunidad de aunar en un solo proyecto el impacto social, económico y medioambiental para impulsar el vínculo con nuestras comunidades locales.

–Si pudiese pedirle un deseo a este 2021 en el que están de celebración, ¿Cuál sería?

–Que podamos disfrutar de nuestra vida.