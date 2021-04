El “Avril”, el AVE “puro” capaz de llegar a Oviedo y Gijón, ya está en fase de pruebas

La decisión sobre si este tipo de trenes va a operar entre Gijón y Madrid no depende del Adif, sino de Renfe. La compañía aseguró cuando hizo el encargo que la de Asturias era una de las líneas para las que estaba previsto el “Avril”. Sin embargo, aún no está definido el destino de las primeras unidades contratadas con Talgo. En total, serán treinta. La mitad con ancho variable. Si no hay retrasos, los “Avril” entrarán en servicio a finales de este año.

En el caso de que Asturias consiga los “Avril” para su conexión con Madrid, y tomando como base el trayecto entre la capital de España y Gijón, el servicio ferroviario se haría a una velocidad comercial de 330 kilómetros por el tendido específico de AVE hasta León, un trazado por el que los Alvia no superan ahora los 250 kilómetros por hora. A partir de León, y mientras no esté listo el “triple hilo” hasta La Robla ni la variante de Pajares, los “Avril” se adaptarán al ancho ibérico para llegar a Oviedo y a Gijón por el trazado actual y a una velocidad similar a la del Alvia.

Una vez que se adapte a la Alta Velocidad todo el tramo de León a Pola de Lena, incluidos los túneles bajo la Cordillera, los “Avril” circularán por vía de AVE hasta la capital lenense y a más velocidad de lo que lo hacen ahora los Alvia. Sin embargo, tampoco alcanzarán de manera constante los 330 kilómetros por hora de la Meseta, debido a la implantación del triple hilo y a los trazados subterráneos.

Además de por su rapidez y polivalencia, los “Avril” también destacan por una gran capacidad. Frente a las 299 butacas del Alvia, el nuevo tren está diseñado para 521 plazas, de las que 416 son de clase turista y 105 de preferente. La distribución de los asientos será con filas de dos y tres butacas en los vagones de clase turista, y únicamente de dos en los de preferente. Un aspecto importante es que todos los asientos son orientables al sentido de la marcha, a fin de evitar incomodidades como las derivadas del “fondo de saco” de la estación de la capital de la provincia vecina. Además, todas las butacas disponen de una pantalla de LED. El “Avril” también va a ofrecer segmentar los coches colocando paneles.

En materia de equipajes, dispondrá de una capacidad de hasta 206 litros por plaza y todos los asientos tendrán espacio para colocar maletas debajo, algo que no permite el Alvia.