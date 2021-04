Carmen Moriyón quiere pasar página. La presidenta de Foro ha anunciado esta mañana en Gijón que antes del verano se celebrará un congreso extraordinario para proceder a la "refundación" del partido. Acompañada del secretario general y portavoz parlamentario de la formación, Adrián Pumares, la exalcaldesa de la ciudad más poblada de Asturias anunció que el cónclave servirá para "la renovación de nuestra imagen, de nuestros estatutos y de nuestro posicionamiento ideológico hacia posiciones autonomistas, marcadamente reformistas y capaces de ofrecer una forma transversal de hacer política con el mejor interés de Asturias como único objetivo”. Eso sí, alertó de que no habrá cambios en los cargos del partido. "La comisión directiva, y también la Presidenta, tiene absolutamente toda la autoridad legal, democrática y política, y un mandato de cuatro años", subrayó.

“Queremos hacer de Foro un partido centrado en nuestra región, sensible a las graves necesidades sociales que existen y la necesidad de afrontarlas de forma prioritaria con el fin de no dejar a nadie atrás, una máxima que hemos adoptado cuando hemos tenido la responsabilidad de gobernar; pero sensible también a la devastadora situación económica que vive Asturias, necesitada de políticas fiscalmente responsables y financieramente rigurosas que generen empleo en lugar de destruirlo”, añadió Moriyón, convencida de que un partido renovado "puedan sentirse representados una nueva mayoría de asturianos y asturianas”.

Moriyón criticó que haya "partidos políticos protagonizando un clima irrespirable de confrontación y crispación, y descuidando en muchas ocasiones su deber en los gobiernos y las administraciones". En tal tesitura, afirmó, "se hace más necesario que nunca ese proyecto renovado”.