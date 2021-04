Los compañeros de los sepultados en San Isidro: “Aún no se han tomado medidas”

Los operarios de mantenimiento del Principado están “agradecidos” por la medalla de oro de Protección Civil con distintivo rojo que se entrega este lunes en la Delegación del Gobierno a las familias de Virgilio García y César Fernández, los trabajadores de quintanieves que murieron sepultados el 1 de enero al ser arrastrados por un alud en la vertiente asturiana del puesto de San Isidro. Sin embargo, como manifestó el presidente del Comité de Empresa, Marco García, lo que es les preocupa “es que no se han puesto en marcha medidas para evitar nuevas muertes”.

“Estamos con la misma ausencia de medidas de seguridad y protocolos. La Administración no solo tiene que hacer un esfuerzo para proteger a los trabajadores de mantenimiento, también a los ciudadanos que pasan por esa carretera. Estaba encargado un proyecto para mejorar la seguridad de esa vía, estaba presupuestada una inversión, pero no hay nada concretado. Parece que no aprendemos que lo que ocurre”, añadió.

Por otro lado, está a punto de salir el informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil sobre las causas y las responsabilidades, que podría recoger conclusiones muy críticas. En primer lugar debe tenerse en cuenta que la carretera esta en teoría cerrada al tráfico por la fuerte nevada que estaba cayendo. La fresadora de los fallecidos se encontraba abriendo camino a varios vehículos, uno de los cuales también fue arrastrado por la nieve y su conductor estuvo a punto de ser arrastrado también. Por otro lado, los operarios no llevaban ningún localizador, lo que habría facilitado su rescate más rápido. En la zona del accidente hay habitualmente aludes. Se han buscado soluciones, como instalar más viseras o incluso tender un puente.