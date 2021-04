“Los jóvenes no quieren los libros y cuadros de sus padres, no ven que sea su cultura”

Las raíces de Cornión. “Dejé mi trabajo como ingeniero, cogí el local del librero Eduardo Vigil y monté Cornión en el mismo local de la calle de La Merced en el que yo había trabajado de crío, con 15 años, como ayudante. Abrí el 11 de mayo de 1981. Pese a mi vinculación a la Atalaya, preferí cambiar el nombre. Pero, ojo, Cornión es el nombre del macizo más occidental de los Picos de Europa, lo que antes era el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Que es que hay gente que cree que es mi apellido, y no. Soy muy montañero y por eso elegí el nombre. Con unos amigos llegamos incluso a montar una pequeña editorial que se llama Urrieles, que es otro macizo de los Picos, el del Naranjo de Bulnes. Y Cornión fue bien, tardó unos seis años en arrancar, pero luego funcionó. Al principio trabajamos como burros tanto mi mujer como yo, y luego todo mejoró y pudimos tener empleados y compañeros para que nos ayudasen. En Navidad, que era la mejor época, llegamos a tener ocho personas atendiendo a clientes en Cornión. No fue broma. De normal éramos tres o cuatro. Digo que no es broma porque no deja de ser este un mundo muy complicado, tanto en el arte como en la literatura. Son sectores minoritarios, lamentablemente”.

El librero que bebió de artistas. “Desde el minuto uno fue librería y galería artística a la vez. De artistas, mi referente fundamental, además de Evaristo Valle, fue Nicanor Piñole, a quien sí conocí. Posé para él, fui varios días a su casa. Y luego me marcaron mucho Antonio Suárez y Joaquín Rubio Camín, a quienes considero claves. Se fueron por el mundo. Camín a Madrid y Suárez sobre todo a París, pero salieron de aquí. También tuve buena relación con Orlando Pelayo. Son muchos nombres”.

Sobre Nicanor Piñole. “Era un hombre muy agradable, pero muy poco hablador e infinitamente tímido. Se ponía hasta colorado al hablar, pero era encantador, todo cariño. Posé para él, me pintó. Y me decía: ‘Tú haz lo que quieras, haz lo que quieras’. Él estaba acostumbrado a pintar en directo, que era su especialidad, igual que la de Evaristo Valle era lo contrario: ver la naturaleza y luego irse a casa a pintarla. Piñole no, Piñole tenía la casa llena de pitas y conejos, bichos que se movían constantemente, y él los pintaba así. Conmigo, lo mismo, me pedía que siguiese leyendo, que mirase hacia donde quisiese, que no posase. Y me decía: ‘A mí me gustan así, como tú, altinos’. Que, a ver, yo mido 1,70, pero es que él era pequeñín. (Ríe). Tengo tan buen recuerdo de él... Tenía cara como de manzana reineta, muy lisa. Era buena persona. Un tipo noble”.

El amor. “Conocí a mi mujer, Isabel de la Rosa, por la montaña. Yo empecé a vivir con 15 años, porque fue cuando comencé a colaborar con Vigil en la librería y cuando, gracias a él, me interesé por el montañismo. Y en una de esas excursiones nos conocimos. En realidad, somos casi siameses, unidos por un cordón umbilical invisible desde que nacimos. Ella, eso sí, es más joven que yo. Creo que tenía 17 y yo 21 cuando nos conocimos. Esto es importante, porque nos casamos cuando ella era menor de edad, porque por entonces era a los 21 años y justo ella tenía 20; entonces tuve que pedirle permiso a su padre y fuimos al Juzgado con varios amigos como para demostrar que yo era un chaval serio y que no pasaba nada si nos casábamos. Nos vimos un día en la montaña y desde entonces estamos juntos. Tenemos una hija”.

Una herencia cultural perdida. “Siento que, respecto a mi generación, los jóvenes tienen menos interés por el mundo de los libros y del arte. Creo que galerías como la mía funcionan porque se basan en una generación de gente que está jubilada o a punto de jubilarse. Y está empezando a haber un problema grave con esto, porque sus hijos ahora no quieren heredar. Ni cuadros ni libros. Entienden que están heredando la cultura de sus padres y entienden que la de ellos es otra. Eso ocurre, y no sé. Podríamos ir ahora a un edificio e ir casa por casa diciendo: ‘Señora, ¿me deja ver sus libros?’. De verdad que en un portal de veinte vecinos tendrá biblioteca uno. La mayoría tenía antes la guía telefónica y ahora tiene la Biblia y un ‘Quijote’, por aquello de que es el libro español. Pero ya está. Y a mí eso me alucina. Conozco profesores que no tienen libros en casa, que estudiaron por apuntes y jamás vieron la necesidad de comprar un libro. Claro, mucho menos un cuadro”.

Coleccionista, pero sentimental. “Es imposible dedicarse a esto tantos años y no tener una colección. Pero yo no soy coleccionista, no me gusta, en el mismo sentido que no me gustan los bibliómanos. Los bibliófilos sí, porque son los que los leen. Pues con los cuadros, yo, lo mismo. No tengo muchos libros ni tanta cultura libresca como para tener una gran biblioteca, pero sí que igual tengo 300 cuadros. Y a lo mejor unos 2.000 libros. Los cuadros los tengo apilados, no puedo colgarlos todos. Y los tengo porque todos tienen su gracia, pero no porque tengan un valor comercial concreto. Nunca indagué cuál era la mejor obra de Pelayo Ortega en una época concreta para hacerme con ella, que es lo que hace el coleccionista. Yo, si iba a una exposición que me gustaba, me llevaba algo, o algún artista me regalaba un cuadro suyo en alguna colaboración, o se lo cambiaba por alguna cosa. Así que ahora yo puedo contar una historia concreta de todos mis cuadros. Y eso es lo valioso para mí”.

Un futuro sombrío para el pequeño comercio. “Amazon llegó y no se va a marchar a ninguna parte. Este tipo de grandes superficies no hacen solo daño a los libreros, nos hacen daño a todo el mundo. No voy a decir lo que siento exactamente, pero sí diré que un empleo en una gran superficie quita siete o diez puestos del pequeño comercio. Sales a la calle y lo ves, ves que el 30% o el 40% del comercio está cerrado. Oviedo, con esto, creo que lo sufrió más que Gijón. Oviedo era el centro comercial de Asturias hasta que abrió el Parque Principado y cerró la ciudad. La gente ahora va a Siero a comprar a una gran superficie, es así, y se nota. Y no es una pena solo por el romanticismo de ir a una librería y que el librero te recomiende un libro de pintura, o ir a por un bote de pintura y que el droguero te diga que eches dos manos. Es que esta nueva forma de consumir nos está aislando entre nosotros. A mí me da pena”.