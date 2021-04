Salud confirma que más de 5.300 funcionarios de mutuas como Muface están ya vacunados

Con esos datos el Consejero contestaba a las preguntas de Adrián Pumares, diputado de Foro, en relación a la supuesta desorganización en la vacunación de un grupo de asturianos a quienes presumiblemente les estaría perjudicando el hecho de no estar atendidos sanitariamente por el Servicio de Salud del Principado. El Consejero negó en todo momento que ese colectivo estuviera relegado y se centró en insistir en que a este colectivo se le está vacunando al mismo tiempo y en las mismas condiciones que al resto de asturianos correspondientes a sus tramos de edad o sectores profesionales. Pese a lo cual, lo cierto es que hay decenas de quejas que se han acumulado tanto en Muface como en Salud negando que esté siendo así.

"La distribución es equitativa y se distribuyen las vacunas en función del rango de edad. Asturias exige que sea así, con distribución por rango de edad, y eso también afecta a los mutualistas. En su vacunación se ha tenido en cuenta la edad", dijo Pablo Fernández, que insistió en que "los listados de Muface han sido cruzados para que se distribuyan por área de salud para su citación dentro del grupo que le corresponda".

En estos momentos la vacunación en mayores de 80 años en Asturias supera el 91%, por lo que la inmunización a los colectivos atendidos por mutuas de funcionarios está solo unos puntos porcentuales por debajo de lo previsto.

Pese a la confirmación por parte del Consejero de que no había ninguna discriminación ni una relegación de los mutualistas, Adrián Pumares insistió en que "no es eso lo que ellos mismos dicen, igual que no se están atendiendo debidamente a otros trabajadores esenciales como son los docentes de infantil y de educación especial".