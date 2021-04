Los cuatro concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Pravia abandonan la formación naranja para quedar como concejales no adscritos e integrarse en el Grupo Mixto. Los cuatro ediles tomaron esta decisión por unanimidad para “seguir trabajando única y exclusivamente por Pravia”.

Tras los acontecimientos acaecidos a nivel nacional con el partido Ciudadanos desde el pasado mes de marzo, numerosos afiliados a nivel local trasladaron sus quejas, dudas y comentarios a los concejales Alberto Morán, Diego Busto, Jesús Gálvez y Jennifer Castro. Los cuatro decidieron abrir un periodo de reflexión y debate con los afiliados y simpatizantes para conocer de primera mano las preocupaciones y dudas que pudiera haber en torno a la decisión que había tomado la dirección nacional.

Ante la falta de una respuesta clara y de un mensaje firme que trasladar a los simpatizantes y tras seguir recibiendo las dudas de los mismos, los cuatro concejales han llegado a la determinación de “abandonar Ciudadanos y quedar como concejales no adscritos en el Grupo Mixto”.

“Nos presentamos hace dos años con la única intención de mejorar Pravia ante el declive que llevamos sufriendo durante años debido a la mala gestión del gobierno del PSOE. No tenemos mayor ambición que mejorar la vida de los pravianos y por esa razón no podemos perder un solo segundo en dar explicaciones sobre decisiones que no tomamos nosotros y que no están en nuestras manos”, afirma el portavoz Alberto Morán.

“Lo único que depende de nosotros es construir una alternativa seria para gobernar y mejorar el concejo de Pravia y en eso es en lo que estamos única y exclusivamente centrados”, refrenda Diego Busto, que abandona por su parte la Junta Directiva de Ciudadanos a nivel autonómico.

“En una crisis sanitaria y económica como la que estamos viviendo, con los negocios sin recibir las ayudas que necesitan por parte del gobierno local del PSOE, con numerosas personas pasándolo mal por la pandemia, no podemos estar perdiendo el tiempo en explicar cuestiones de partido”, explica Jesús Gálvez la decisión. “Hace unos días conocimos un nuevo despropósito del alcalde en Pravia. Todos los pravianos tendremos que pagar a una empresa privada su mala gestión con las piscinas y el gimnasio público sin que estos estén abiertos todavía. Hay muchos pravianos que necesitan una ayuda urgente un año después de declararse la pandemia y el alcalde les sigue dando la espalda”, ahonda Gálvez.

Por su parte, la edil Jennifer Castro explicó que tanto ella como sus compañeros habían entrado en política “para solucionar los problemas de los pravianos”. “Solo entramos en este proyecto para mejorar la vida de la gente en el concejo de Pravia, para estar a su lado, para ofrecer soluciones. Esa es nuestra única aspiración en este proyecto”, refrenda la concejala.

Alberto Morán anuncia por su parte que el proyecto continúa “más vivo que nunca”. “Esta es una decisión unánime de los cuatro concejales apoyada por los afiliados y simpatizantes, a los que agradecemos el apoyo constante a este proyecto”, explica el portavoz.

“Nosotros seguiremos con nuestra política de proponer soluciones que mejoren la vida de los pravianos. Hacemos llegar al alcalde todas ellas y continuamos con nuestra mano tendida, a pesar de que hasta ahora solo hemos recibido el desprecio como respuesta. Pero seguiremos apostando por la política de la propuesta y del acuerdo. También de la crítica, sobre todo a los desmanes del PSOE y del alcalde David Álvarez en Pravia en asuntos tan graves como la Azucarera, las piscinas o el reciente reparo que le ha puesto la interventora económica del Ayuntamiento al gobierno local”, apostilla Diego Busto.