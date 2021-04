Las Cámaras, dispuestas a tramitar fondos de la UE bajo control público

La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, advirtió días atrás de la necesidad de personal en el Principado para afrontar con la agilidad necesaria la gestión de los fondos europeos debido, sobre todo, a las rigideces para mover personal de unas secciones a otras. Ante la advertencia sobre esta carencia, que obligaría a la Administración autonómica a contratar más personal, las Cámaras de Comercio ofrecieron su apoyo. “La solución que se propone desde las Cámaras es colaborativa y serviría para transferir conocimientos en aras de la eficacia”, apuntaron fuentes de las Cámaras, que acotaron su cometido: “Evidentemente, la potestad pública es única y exclusivamente de funcionarios, como no puede ser de otra manera, pero esto no impide que la tramitación y la carga de trabajo la hagan otras personas que no lo son, en este caso las Cámaras de Comercio”, matizaron las mismas fuentes, que indicaron que la opción contemplada por el Principado “de hacer contrataciones laborales externas es similar, ya que estos serán supervisados por los funcionarios”.

“Con nuestra propuesta, la potestad pública no se tocaría, ya que las Cámaras serían servidoras de la Administración. Esta colaboración es para que la Administración aproveche a entidades que ya gestionan fondos europeos desde hace tiempo, por lo tanto, con experiencia contrastada y con capilaridad en las empresas”, abundaron en fuentes próximas a las Cámaras de Comercio de la región.