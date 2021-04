Crece el optimismo: bajan los casos, la presión de las UCI y las muertes por covid

Globalmente, hay que retrotraerse hasta mediados de octubre del año pasado para observar un panorama tan benigno como el actual. Y, sin embargo, nadie que desempeñe responsabilidades en el ámbito sanitario se atreve a decir esto en voz alta. Máxime, ante el temor a que la supresión de restricciones que se avecina en los próximos días –particularmente con el cese del estado de alarma, a partir del 9 de mayo– haga que la tendencia se tuerza.

A tenor de los números, la pandemia de coronavirus en Asturias da más síntomas de remitir lentamente que de dar nuevos sustos. Y las predicciones son cada día más optimistas habida cuenta que el proceso de vacunación avanza, particularmente entre la franja de población más vulnerable (ya sea por edad o por problemas de salud de base).

Por otra parte, también resulta alentador el hecho de que, en el conjunto de España, la curva epidémica dé signos de estabilización. “Ya estamos viendo una luz al final del túnel”, subrayó anteayer lunes Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Una valoración en la línea de la realizada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias: “Estamos cerca del principio del fin”.

Mauricio Telenti, especialista en Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), manifestó ayer su confianza en que en los próximos días “nos moveremos en torno a 100 casos diarios y a un 5 por ciento de positividad” en las pruebas diagnósticas.

Mucho menos optimista se muestra Usama Bilal, gijonés que ejerce como profesor de Epidemiología y Bioestadística de la Drexel University (Filadelfia, EE UU): “Es difícil hacer predicciones, pero no veo ninguna razón para pensar que no habrá una cuarta ola. Es más, en muchas comunidades autónomas ya la estamos viendo”, puntualiza. No obstante, agrega un matiz: “Probablemente sea más leve que las anteriores, al tener más proporción de inmunizados, incluyendo vacunas”.

83 contagiados nuevos. La Consejería de Salud notificó ayer 83 nuevos casos de coronavirus detectados en Asturias el lunes. Ese día, se llevaron a cabo 3.162 pruebas diagnósticas de coronavirus y la tasa de positividad se situó en el 4,46 por ciento.

Tasas de incidencia a la baja. Con esta cifra de infectados, la tasa de incidencia a siete y catorce días experimentó un retroceso. La de siete días está a punto de bajar de nuevo del nivel de “alerta alta” al de “alerta media” (menos de 75 casos por cada 100.000 habitantes en una semana). La de catorce días tardará un poco más (el umbral se sitúa en 150 casos por 100.000 en dos semanas). Son rangos desconocidos desde principios de enero, antes del inicio de la tercera ola. Pero, claro, que estos buenos augurios se cumplan exige estar bastantes días con una media diaria no superior a los 105 casos nuevos.

Planta y UCI. Anteayer, se registraron en los hospitales de la región 15 ingresos en planta y 3 en cuidados intensivos (UCI), así como 22 altas. Actualmente, hay 164 pacientes hospitalizados en planta con confirmación o sospecha de covid-19 y otros 61 permanecen en UCI. La primera cifra no es la mejor de los últimos tiempos, pero sí asumible por el sistema sanitario. La de enfermos en camas de críticos significa una caída sostenida desde hace días, e implica una mitigación del mayor motivo de inquietud de las últimas semanas. En general, puede decirse que la presión que ejerce el covid sobre los hospitales se sitúa en niveles similares a los de mediados de octubre, fase inicial de la segunda ola.

Baja la mortalidad. El lunes falleció por coronavirus un hombre de 77 años. El ritmo de muertes en Asturias (47 en los últimos 30 días) también es el más bajo desde mediados de octubre de 2020.



Unas 70.000 vacunas para apurar el ritmo en mayores de 70 años

Miles de asturianos viven pendientes de la ansiada llamada, o del anhelado mensaje, que les indique cuándo han de acudir a vacunarse frente al covid-19. Las “peleas” con el sistema telefónico e informatizado de citación son frecuentes, y en no pocos casos conducen hasta parajes anímicos cercanos a la desesperación. La Consejería de Salud insiste en la conveniencia de recurrir, en caso de no saber qué hacer, a la dirección de correo electrónico “incidenciacitacionautomatica@sespa.es”, en la que un ser humano responde y trata de despejar dudas e incertidumbres. Anteayer, lunes, se aplicaron en la región 8.739 dosis, lo que deja unas 70.000 disponibles para el resto de la semana. No todas se administrarán, pues la Consejería de Salud quiere dejar un remanente de reserva de las marcas AstraZeneca y Moderna con el fin de evitar que eventuales problemas de abastecimiento comprometan la administración de segundas dosis. Habrá que ver si finalmente Asturias rebasa el récord de pinchazos establecido hace dos semanas, entre los días 12 y 18 de abril: 69.901 dosis aplicadas. ¿Qué debe pasar en las dos próximas semanas, hasta el 9 de mayo? Los planes del Gobierno regional hablan de completar la primera ronda de pinchazos de todos los trabajadores esenciales y de todos los mayores de 70 años; concluir las segundas dosis de la mayor parte de los mayores de 80 años; aplicar la primera dosis a unas 1.000 personas de población de alto riesgo (trasplantados, con diálisis, enfermos oncológicos, personas con síndrome de Down mayores de 40 años...) y avanzar –sin acabar– en la primera dosis del grupo de 60 a 69. Si todo discurre con normalidad, Asturias llegará al final de esta semana con unas 150.000 personas inmunizadas con la pauta completa. Y al domingo 9 de mayo, conclusión del estado de alarma, con unos 400.000 ciudadanos que hayan recibido al menos una dosis de vacuna del coronavirus.