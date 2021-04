La floración del manzano, abundante y temprana en un año de buena cosecha

La floración del manzano está en pleno apogeo en las pomaradas asturianas y todo apunta, según cómo va, que detrás vendrá buena fruta. Este año, además, se ha adelantado unos diez días y, por tanto, hay que esperar que la cosecha o recogida de la manzana (para septiembre-octubre) se adelante en igual proporción.

Aunque, avisa el ingeniero Jorge García, director técnico en Campoastur, “flor no es manzana. La cosa va bien y vamos por más de la mitad de la floración, aunque aquí hay más variedades tardías que tempranas y todo está por ver”.

El manto blanco ya cubre muchas fincas del interior de Asturias, donde la floración suele adelantarse una semana o diez días a los territorios del litoral. Este año ha venido un tiempo excepcional que ha acelerado los brotes en los manzanos, incluso en algunos la flor ya cuajó y han perdido ya los pétalos. La meteorología ha ayudado mucho. La temperatura ha sido la idónea, en torno a 15 grados. De haber más frío, por debajo de los diez grados, las abejas no trabajan, no se ponen en marcha.

“Hasta ahora todo ha sido perfecto y el tiempo ha acompañado el trabajo primario de la polinización”, explica el ingeniero. “Vino bien el frío, más que otros años de enero, luego en marzo estuvo unos días por encima de los 20 grados... Y ahora estos días de chubascos tormentosos pues son llevaderos, llueve pero muy localizado en el tiempo y poco”, añade García.

Así las cosas, variedades tempranas como verdialona, riega, xuanina, ya han despuntado y están incluso superando la floración. En unas semanas será el turno de otras más tardías, como blanquina o carrió, que en algunas zonas del interior están “queriendo empezar” a dar flor. Y ya finalmente, el proceso se completará con las últimas (tresali, regona).

Siendo este 2021 un año que toca cosecha, los lagares piensan ya en cómo abastecerse y en cómo dar salida a toda la sidra que producirán. Porque después de un año de pandemia en el que la hostelería ha tenido que cerrar por periodos prolongados y de forma intermitente en muchos lugares de Asturias, los excedentes de bebida son considerables. Con todo, las perspectivas son buenas a medida que pasan los días y la bajada progresiva de contagios permite pensar que será un verano bueno para la hostelería y, por consiguiente, para el consumo sidrero.

Sin programa turístico

Lo que no se ha podido salvar por segundo año consecutivo es la Semana de la Floración en la Comarca de la Sidra (Nava, Villaviciosa, Colunga, Bimenes). Diseñada a imagen y semejanza de las populares y famosas jornadas de la floración del cerezo en el Valle del Jerte, el coronavirus ha impedido programar actividad alguna.

No obstante, en la comarca no han querido renunciar del todo a un recurso turístico que desde que comenzó no ha hecho otra cosa que ir a más y ha atraído un número creciente de visitantes cada año. Hasta poder retomar el programa –jornadas gastronómicas, conferencias, visitas a pumaradas acompañadas de explicaciones– se ha diseñado un recorrido para que los que quieran disfrutar del paisaje cubierto del blanco y rosado de la flor del manzano sepan por donde ir. La ruta discurre por carreteras secundarias entre Villaviciosa y Bimenes.