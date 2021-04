Estas son las vacunas y las fechas en las que se inmunizará a los asturianos de 50 a 59 años

Las previsiones que maneja la Consejería de Salud hablan de concluir, el domingo 9 de mayo, las primeras dosis de los mayores de 70 años, y terminar mayo con todos los mayores de 60 años con al menos un pinchazo.

Si esto fuera así, se da por prácticamente seguro que, a lo largo de junio, recibirían al menos el primer pinchazo todos los asturianos de la franja de 50 a 59 años, lo que implicaría adelantarse un mes a las previsiones iniciales. Este objetivo parece muy asequible con el actual ritmo de vacunación, máxime si se tiene en cuenta que en ese grupo de 50 a 59 ya han recibido un pinchazo el 18 por ciento de sus integrantes, y la pauta completa casi el 10 por ciento. Se trata, en su mayoría, de trabajadores sanitarios, sociosanitarios o de otras profesiones esenciales.

Se da por casi seguro que en junio, además de las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, ya estará disponible una quinta marca, CureVac, fabricada en Alemania y basada en la tecnología de ARN mensajero (como Pfizer y Moderna).

Otro dato que parece decantado es que Asturias no continuará disfrutando de mayores proporciones de dosis de vacuna que otras comunidades autónomas. Hasta la fecha, esto ha sido así porque la distribución no se hace conforme a la población global de cada región, sino en función del número de habitantes comprendidos en los grupos a los que se está vacunando. Como comunidad envejecida, el Principado tenía más porcentaje de receptores de las vacunas entre los mayores de 70 años, pero ahora que baja la edad de los grupos que se inmunizan, las cosas cambian.

Por otra parte, la Comisión de Salud Pública, con representación del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, estudia mañana viernes si a los menores de 60 años ya vacunados con una primera dosis de AstraZeneca se les completará la pauta con el mismo suero o si se espera a los resultados del ensayo clínico que se está llevando a cabo para comprobar la eficacia de mezclarla con otra vacuna. En ese foro, Asturias abogará por seguir las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y aplicar AstraZeneca sin mayores reparos a los que ya la han recibido y a los que ahora la están recibiendo: la población de 60 a 69 años. Más tarde, pero en un plazo relativamente breve, tocará determinar si se mantiene esa franja de edad de 60 a 69 o se administra también la vacuna anglosueca a los menores de 60 años, como se hizo al principio. Y es que, de otra manera, una vez concluida la inmunización de las personas mayores de 60 años, esos viales no tendrían destinatarios.

Desde que España decidió suspender la segunda dosis de AstraZeneca a ese colectivo menor de 60 años, a raíz de algunos casos inusuales de trombos, los expertos están analizando las distintas evidencias científicas al respecto. En este tiempo, además, se ha puesto en marcha el primer ensayo clínico para estudiar las posibilidades de administrar Pfizer a los menores de 60 años ya inoculados con una dosis de AstraZeneca, cuyos resultados estarán disponibles el mes que viene. Para la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la mejor opción –es su opinión personal– es esperar a los resultados antes de tomar una decisión sobre el segundo pinchazo.

Hoy, la Agencia Europea del Medicamento declaró que vigila “de cerca” once casos de coagulación sanguínea notificados tras la vacunación con Pfizer y dos con Moderna, aunque no hay señal de alarma de momento porque estas cifras son “extremadamente bajas y no generan preocupación”.