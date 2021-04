Los empresarios dan un mes de plazo como mucho para librar el “argayón” de Salas

Que se acorten los plazos para recuperar la normalidad del tráfico en la zona afectada por “argayón” de Salas. Es el objetivo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que estima que el tiempo óptimo para ejecutar el paso que sortee el desprendimiento entre Villazón y Casazorrina sobre la carretera nacional 634, lo que ahora mantiene cortada la vía entre Salas y Cornellana, es de un mes frente a los cinco meses fijados por el Ministerio de Transportes y Movilidad.

El desprendimiento en las obras de la autovía Oviedo-La Espina bloquea la principal vía de comunicación de Salas y Tineo y obliga a dar rodeos por vías secundarias. Una situación que “no es razonable” para el presidente de FADE, Belarmino Feito. “Hace diez años hubo un argayo de mayores dimensiones en la zona y, con medios y técnicas inferiores a las que hay ahora, tardaron 22 días y 22 noches en hacerlo”.

Las quejas empresariales se suman a las del colectivo hostelero OTEA, a las del PP y a las vecinales que ya recogió LA NUEVA ESPAÑA este pasado miércoles. Así las cosas, la Delegación del Gobierno en Asturias ha tenido que salir al paso y este jueves por la tarde emitió un comunicado para dejar claro que se trabaja sin descanso” y “con la seguridad como prioridad para poder resolver este problema en el menor tiempo posible”.

Belarmino Feito, que se reunió en Casazorrina con empresarios y los alcaldes de Salas y Tineo, Sergio Hidalgo y José Ramón Feito, respectivamente, apuntó que, según los datos que maneja FADE, el proceso administrativo para la ocupación temporal por razón de emergencia tendría un plazo de 15 días “en el peor de los casos” y sin necesidad de expropiaciones. Así como detalló que la ejecución del bypass para sortear el “argayón” y pasar sobre el río Nonaya para reanudar el tráfico en la nacional podría tardar un mes: “La vez anterior era una obra mucho más compleja que ahora”, añadió. En juego, abundó, está la competitividad de las empresas asentadas en la comarca, “castigada por el cierre de la minería y, recientemente, la clausura de la central térmica en una transición justa que no ocurre aquí, ni hay ni se le espera ninguna alternativa económica a la térmica”. Tampoco olvidó la despoblación que sufre el ala occidental de Asturias.

No ve así las cosas la Delegación, que defiende la “ profesionalidad de los técnicos del Ministerio de Transportes que trabajan en la zona está fuera de toda duda” y que operan con técnicas “avanzadas” . Sus cálculos pasan por que el estudio para ver qué se hace ocupe tres semanas y para después del verano se pueda hacer el paso alternativo hasta retirará completamente el argayo, dentro de unos 14 meses. “Hasta que no se sepa con seguridad si habrá más deslizamientos no se podrá avanzar”, ya que “la seguridad es prioritaria”, explican.

Pero los plazos preocupan mucho a los empresarios de Salas, Tineo y otros municipios afectados. “Tenemos camiones de gran tonelaje que dan una vuelta importante con los costes económicos que conlleva y muchos trabajadores que viven en Cornellana u Oviedo”, destacó Mario Pérez, director de la planta de Danone en Salas.

El “argayón” es un problema también para Benfer, que gestiona el matadero de Tineo y tiene una sala de despiece en Grado. “En la industria cárnica manejamos un artículo perecedero con un manejo en el que no se pueden prolongar los tiempos, es complicado para nosotros tener que coger otras vías alternativas con los vehículos de medio tonelaje, nos incomoda porque se pierde tiempo”, comenta su propietario Daniel Berdasco.

La preocupación por los cinco meses para abrir paso es evidente en Salas y Tineo, donde urgen una solución más ágil. En ese sentido, el Alcalde de Salas pidió la mediación del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, con el Estado. Y anunció que se van a movilizar con todas las medidas que estén a su alcance. Incluso, sopesa solicitar la intervención de la UME del Ejército. “Todo lo que haga falta”, aseguró Hidalgo.

También el regidor tinetense conmina a apurar el plazo previsto para el paso alternativo, sobre todo, con el verano a las puertas y la llegada de los turistas, “va a ser complicado que vengan a nuestro municipio”, alertó. También destacó las empresas que, pudiendo optar a instalarse en el centro de la región, han optado por permanecer en el Suroccidente y necesitan mantener buenas comunicaciones.

El presidente de la asociación de áreas industriales de Asturias, Pablo García Vigón, puso el acento en el retraso de hasta un año que puede acumular la autovía Oviedo-La Espina, un eje fundamental para las empresas “y para mejorar sus condiciones”.