La pandemia trae un "boom" de compra de casas en la Asturias rural: madrileños, vascos, cántabros y castellano-leoneses, atraídos por los precios

Las nueve plazas vacantes en Asturias publicadas en el BOE están en Avilés, por jubilación; Vegadeo, Nava e Infiesto por traslado, y en Boal, Panes, Salas, Trevías y Proaza al quedar desierto el concurso anterior.

“Las notarías en zonas rurales tardan más en cubrirse porque son emplazamientos difíciles, porque el nivel de gastos es elevado y no se cubren con los ingresos. Normalmente se cubren cuando sale una promoción nueva, porque es obligatorio pedir una plaza, pero al año suelen solicitar el traslado y vuelve a quedar vacante”, explica Rafael García, notario en Langreo y director de atención al ciudadano del Colegio Notarial de Asturias.

Las cinco plazas que ya quedaron desiertas en la anterior convocatoria es previsible que vuelvan a quedarse sin cubrir, ya que no ha habido ninguna nueva promoción de notarios. “Los aranceles notariales son los mismos en toda España, y no es lo mismo tener una notaría en una ciudad con actividad que en una zona rural, donde no se realizan actos notariales todos los días y los precios están fijados por el Estado”, aclara.

Las plazas que se quedan sin cubrir son atendidas por la notaría más próxima, cuyo titular se puede desplazar una o dos veces por semana para atender los asuntos que se soliciten.

Contrasta sin embargo que las plazas notariales en zonas rurales queden vacantes cuando es en ellas donde se está registrando un mayor incremento de compraventa de inmuebles. “Las operaciones ya son superiores a las que se registraban antes de la pandemia por el covid”, asevera Rafael García. Un ejemplo: en Langreo, la venta de casas en su zona rural ha aumentado un 10 por ciento respecto a hace un año, pese a tratarse de un municipio que sufre desde hace décadas una sangría de población que sitúa el número de habitantes en una cifra similar a la que tenía a finales de los años 20 del siglo pasado.

“Se trata en muchos casos de construcciones familiares heredadas y por tanto con varios propietarios, o medio abandonadas, que las ponen en venta a precios muy competitivos. La mayoría tienen huerto y prao, y resultan muy atractivas”, explica el notario langreano.

¿Y quienes son los compradores? Pues residentes de Madrid, Castilla y León, Cantabria y País Vasco principalmente. “La mayoría de las casas que se compran en Asturias son para segunda residencia, pero ya hay varios casos de compradores que quieren venir a vivir aquí porque pueden teletrabajar. Por eso es fundamental para ellos que haya internet. Si existe ese servicio, las casas se venden muy bien”, afirma el director de atención al ciudadano del Colegio Notarial de Asturias.

La Asociación de Inmobiliarias de Asturias (Asocias) ya ha constatado que la demanda de chalés y de fincas se ha duplicado en el último año, superando con creces las previsiones. Pero no solo eso. Es que las expectativas apuntan a que el mercado todavía continuará al alza al menos durante los próximos meses, sobre todo en verano.

Los alrededores de Gijón y los concejos del oriente asturiano son los que registran una mayor demanda, pero Rafael García asegura que “las operaciones de compraventa aumentan en notarías de toda la región”.