Ana Isabel Rodríguez, la opositora asturiana con síndrome de Down que no se pone límites: "Los obstáculos los ponen los que nos rodean"

A Ana Isabel Rodríguez González se le quiebra la voz cuando habla de su aprobado en las oposiciones de lavandería y planchado convocadas por el SESPA. "Estoy muy emocionada aunque falta que salgan las listas definitivas", reconoce. Es una de las 25 personas con discapacidad intelectual que acuden al servicio de apoyo de Plena Inclusión Asturias. "Hay varios prejuicios y mitos que envuelven a este colectivo. Una de las ideas preconcebidas que más ha calado entre los empresarios es que son personas muy dependientes y eso hace muy complicado encontrar un trabajo", lamenta Maica González Collado, técnica de programas de inserción social.

Ahora Ana Isabel prepara el temario de ordenanza. "Tengo síndrome de Down pero no me pongo límites, los obstáculos los ponen los que nos rodean. A mí se me da bien estudiar y saco buenas notas. Ahora mi objetivo es conseguir un puesto mejor", explica. El empleo público es su alternativa para poder acceder al mercado laboral. "Tengo 29 años, soy muy activa y no encontraba trabajo hasta que decidí presentarme aquí para que me ayudaran".

"Al principio orientábamos nuestra ayuda en la búsqueda de un empleo ordinario, buscábamos ofertas en empresas, les ayudábamos en la elaboración del currículum... Ahora hay un grupo de jóvenes muy preparados que vienen de la educación inclusiva. Son personas que han aprobado la ESO y buscan en el empleo una forma de estar integrados en la sociedad. No se conforman con un centro especial de empleo", explica Carlos Gómez, técnico de inserción laboral de Plena Inclusión Asturias.

"Yo he trabajado de carpintero y haciendo bolsas de tela. Ahora estoy pendiente de una plaza del plan de empleo del ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, ya estoy admitido pero falta el sorteo", explica Valentín Villar Cuervo. Al igual que Ana Isabel sigue estudiando para preparar nuevas convocatorias de empleo público. "Me presenté a la de la lavandería del SESPA pero no hubo opciones aunque me esforcé mucho", reconoce. En su trayectoria se ha topado muchas veces con los prejuicios de su interlocutor a la hora de demostrar sus capacidades. "Las personas con discapacidad intelectual también tenemos derecho a un trabajo", recalca.

La crisis derivada de la pandemia ha complicado la búsqueda de empleo y la administración es una salida laboral con una demanda cada vez mayor. "Nosotros hemos apostado por el empleo público. Del 7% de las plazas para personas con discapacidad que se ofertan en cada convocatoria, un 2% es para las personas con discapacidad intelectual", detalla Carlos Gómez. Aprovechando el proyecto de lectura fácil, en el que Plena Inclusión Asturias es pionero, en el servicio de orientación se adaptan los textos y se resuelven las dudas. "Les ayudamos a inscribirse y les acompañamos a las pruebas para que los nervios no les jueguen una mala pasada".

El nivel de aprobados avala el esfuerzo del colectivo. "En 2018 nos presentamos a las oposiciones de ordenanza de la administración General del Estado, había seis plazas para Asturias y el grupo al que apoyamos sacó 3. En el proceso de la administración Tributaria conseguimos una de las dos plazas que se ofertaban y en las oposiciones de lavandería y planchado del SESPA esperamos acceder a 20 de las 34 plazas.

"Retoma tu vida", el proyecto de inserción laboral para presos con discapacidad

Retoma tu vida ers un proyecto de inserción laboral impulsado desde Plena Inclusión y destinado a las personas con discapacidad intelectual que se encuentran en la cárcel. "Buscamos reclusos con discapacidad que estén a punto de finalizar su condena o pasar al tercer grado y les ayudamos a encontrar un hueco en el mercado laboral", detalla Carlos Gómez. Ocho reclusos de la cárcel de Asturias participan en la iniciativa. "Usamos la metodología del empleo personalizado que busca ajustar el puesto de trabajo a la persona, no la persona al puesto de trabajo".

"El proyecto nació en 1999, acompañábamos a los reclusos con discapacidad intelectual a los procesos judiciales y en el tiempo en el que estaban privados de libertad. Ahora la idea es ampliar el acompañamiento, descubrir su entorno, su historia personal y ayudarles a encontrar un empleo", asevera Maica González Collado. "Estamos cansados de oír hablar de las discapacidades de estas personas, hay que empezar a hablar de sus capacidades y de lo que son capaces de hacer".