La vacunación de los asturianos de 40 a 49 años puede empezar a finales de junio

En los pronósticos iniciales (los que indica el sistema informático que atiende a los ciudadanos por teléfono), para este grupo de 40 a 49 se indicaba el mes de agosto. Sin embargo, ahora, a la luz del ritmo de vacunación instaurado, se piensa que la primera dosis puede ser aplicada entre finales de junio y finales de julio. De esta franja de edad, ya tienen administrada la primera dosis casi el 14 por ciento de los asturianos, y la pauta completa más del 7 por ciento, todos ellos trabajadores sanitarios, sociosanitarios y de otras disciplinas esenciales.

Salud prevé tener completada el próximo domingo, día 9, la primera dosis de los mayores de 70 años. Y seguramente antes de finales del presente mes de mayo la del grupo de 60 a 69 años. Esto permitiría empezar en los últimos días de este mes con el grupo de 50 a 59 años, en el que uno de cada cinco ya tienen el primer pinchazo por ser esenciales. Si esto fuera así, sería posible concluir con las primeras dosis antes de finales de junio, y empezar entonces con el grupo de 40 a 49.

La idea actual es que en junio Asturias disponga de un mayor volumen de viales de las cuatro vacunas ya disponibles, y que además lleguen las primeras remesas de la alemana CureVac.

La gran incógnita se centra ahora en las personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y tienen menos de 60 años. En Asturias son 17.834, todos ellos trabajadores sanitarios, sociosanitarios, del ámbito educativo y otro personal esencial. La decisión adoptada por la Comisión de Salud Pública (integrada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas) establece que se espere cuatro semanas más para decidir, a la vista de ensayos que están en marcha, si se les aplica una segunda dosis también de la vacuna anglosueca o se les aplica una de ARN mensajero (Pfizer o Moderna).

Debate sobre AstraZeneca

Esta demora no fue apoyada por Asturias, pues lo técnicos de la Consejería apuestan por aplicar AstraZeneca por debajo de los 60 años, en la línea de lo que ha establecido la Agencia Europea del Medicamento (EMA). ¿Hasta qué edad podría administrarse, tirando hacia abajo? No está fijado. La EMA señala unos niveles de riesgo-beneficio que dependen de la incidencia de la pandemia de coronavirus, que es esencialmente variable. Cuanto más disminuya la incidencia del covid, menor es la ventaja de la vacuna de AstraZeneca y más restrictivo se haría su uso.

De otra parte, los asturianos mayores de 60 años que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca comenzarán a recibir la segunda a mediados de mayo. En el momento actual, el suero anglosueco está indicado en España para la franja de edad de 60 a 69 años, con un intervalo entre ambas dosis que oscila entre diez y doce semanas.

Decenas de viales de Pfizer, a la basura en Gijón por un error de cálculo

Más de un centenar de viales de Pfizer se “tiraron a la basura” en la noche del pasado viernes en el Palacio de los Deportes de Gijón, según confirmaron fuentes sanitarias. Al parecer, eran aproximadamente las tres de la tarde cuando se dio la orden de que se prepararan más vacunas de las personas que figuraban citadas, y cuando finalizó la jornada “sobraban para haber vacunado por lo menos a más de cien personas, seguro”, aseguró uno de los profesionales consultados y presentes en aquel momento. Algunos sanitarios que participaban en el proceso de vacunación indicaron que se planteó la posibilidad de inmunizar a otras personas que hacían cola por si conseguían la inoculación. “Vino un chico de unos treinta tantos años y enfermo de cáncer y pidió que le vacunásemos. Como no figuraba en el listado, se le dijo que no podía ser. Hubo quien propuso que se llamara a personas de actividades esenciales, pero no se permitió”, lamentan.