“Advertí a cada presidente de Hunosa que no quería retiro y aguanté hasta los 56”

Criado en Moreda, pasó interno todo el bachiller en el colegio de La Inmaculada de Gijón y fue orientado hacia la Ingeniería Agrónoma por su padre, que había perdido en la guerra civil a su hijo mayor, de otro matrimonio, llamado también José Ramón que inició su carrera en 1935.

–Tropezó dos años con el duro ingreso en la ingeniería en Madrid.

–Hice selectivo de Ciencias en Oviedo hospedado en la residencia Claret, en la iglesia del Corazón de María. El fin de semana iba a Moreda. Me valieron mucho los dos años de matemáticas de Madrid, aprobé el selectivo y volví a la Escuela de Minas de Madrid a un curso de iniciación durísimo que aprobé en junio. El grupo de asturianos tomábamos un vino en Ríos Rosas al salir de clase y a estudiar. Después empecé primero. En el colegio mayor había ambiente cultural, teatro, cine-club, cuyo impulsor era mi hermano Franchi, conferencias... Al final de mi estancia del colegio mayor yo era el jefe para los estudiantes. Ese año los jesuitas vendieron el colegio.

–A los 21 años ¿tenía novia?

–Antes del verano se organizó una fiesta un sábado en el colegio mayor. Uno de los llamados “los gijonudos”, Antonio Bernardo Sirgo, me preguntó con qué moza iba a ir, dije que no tenía y su amigo Antonio prometió encargarse de eso. Ese sábado quedamos en Correos, en Cibeles y apareció con Juani, que es mi mujer.

–¿De dónde es?

–De Tetuán, hija de un funcionario del antiguo protectorado. Cuando estaba en el campamento de la milicia universitaria nos escribimos alguna carta. Nos hicimos novios formales en el segundo año de carrera. Ella tenía 18 años y en su casa eran tan puntillosos con lo de llegar a las 10 que perdimos el final de algunas películas del cine. Trabajó de secretaria en una empresa de motores.

–¿Dónde hizo la milicia?

–En Monte la Reina. Me adapté muy bien. Me cabreaba con la gente porque soy prusiano y me tiraba desfilar bien. Acabé de alférez y me dieron la espada.

–¿Le gustó la carrera?

–Sí. En cuarto elegí la especialidad de laboreo de minas. Éramos 20. Daba voluntario la lección. En vacaciones hice prácticas en el pozo San Antonio. No se pagaban, pero aprendí y los ingenieros de la Hullera Española me invitaron a alguna compuesta en La Bombilla [pista de baile]. En quinto fui el número 1 de mi promoción.

–¿Y empezó a trabajar?

–Había venido de vacaciones de Semana Santa y el miércoles llamaron a casa porque había unos cuantos ingenieros comiendo en Mieres y uno de ellos estaba interesado en contratarme. Cogí el Vasco de las 6 y cuando llegué a la sobremesa Martín Gabilondo me propuso trabajar en una empresa de organización de minas, Ingeco Gonbert. Aprendería mucho, me pagaría 18.000 pesetas, más del doble de lo que cobraría en Duro Felguera y Fábrica de Mieres, más gastos si tenía que desplazarme. Pregunté cuándo empezábamos y me dijo “mañana”. Al día siguiente era Jueves Santo. Sacó las llaves de su Seat 600 y me dijo que fuera a Moreda a hacer las maletas. Tenía carné, pero apenas había conducido y fui de Mieres a casa con el freno de mano echado.

–Ja, ja, ja, ja.

–Cuando volví, mi futuro jefe estaba muy animado. Casi había oscurecido cuando me dijo “conduces tú”. Se durmió enseguida y al poco de empezar la subida de Pajares encontré un camión que no había manera de adelantar, se me caló el coche y no fui capaz de arrancarlo. Tuve que despertar a Martín. Se puso a conducir. A los 5 minutos de pasar el Rabizo nos paró la guardia civil pero entonces no multaban por beber. Dormimos en León. Como había prisa por llegar a Madrid quedamos a las 6 de la mañana. A las 5 yo estaba en pie. Dieron las 8 y él no bajaba. Pensé “éste murió y nadie sabe que me habían contratado”. Llamé y me dijo “ahora bajo”. A las 11 arrancamos. Llegamos a Madrid a la una y media y me citó el lunes.

–¿El trabajo respondió a sus expectativas?

–El departamento éramos el jefe y yo. Empecé en Ponferrada, de jefe, y me defendía por lo que había visto, sin que nadie me enseñara. A los dos meses fui a Minas de Tarsis, en Huelva, una explotación a cielo abierto. Como había tantos traslados mi novia y yo decidimos casarnos. Lo planteé en casa a través de mi hermana, por el verano, y nos casamos en Madrid en octubre de 1955. Mi mujer dejó de trabajar y nos fuimos a vivir a El Alosno, en la sierra de Huelva, famoso por Pedro Carrasco y por los fandangos. En Huelva había dos cafeterías y un restaurante.

–Pronto volvió a Asturias.

–Tenía trabajo en Nespral y compañía, en El Entrego. Me desbravaron en Coto Musel y quedé de ingeniero auxiliar hasta que nos integramos en Hunosa a finales de 1968. Viví en Sama de noviembre de 1966 a 1980.

–Estuvo en Hunosa 26 años.

–Mi primer trabajo fue jefe del pozo Sotón, el que más disfruté. Era un pozo precioso, muy grande, con mucha producción, probablemente el mejor de los que se integró en Hunosa. Pensé que estaría allí muchos años. No fue así.

–Cambió de cuenca.

–Me llevó de jefe de producción a Mieres Alfonso García Argüelles, el jefe que más quise, también de Moreda. Allí dejé de fumar aunque allí no había más que putadas y disgustos. Era 1974 y había cada día encierros y huelgas, Me tocó la readmisión de los despedidos y cuando recibí a Gerardo Iglesias me dijo: “ya verá que no tengo rabo ni cuernos”. Una vez, por orden de Mamel Felgueroso el presidente de Hunosa, José Manuel Fernández-Felgueroso] bajé con Gerardo a sacar unos que llevaban tres días encerrados del pozo San Nicolás. De camino al taller donde estaban, Gerardo me dijo: “Ramón, si no sacamos a estos van a echanos a ti y a mí”. Salieron.

–Le “echaron” muchos años después.

–A los 56 años. Yo advertía a todos los presidentes que no quería jubilarme. Era director general de producción, después de haber llevado diversificación, y directivo del INI desde hacía 20 años, pero vi que el presidente quería que me jubilara y acepté hacerlo el 31 de diciembre para formar a mi sustituto, un ingeniero naval, que no apareció en el mes y medio que quedé.

–Pero siguió trabajando.

–En 1995 entré en Ingemas, una ingeniería de la que era socio mayoritario Babcock & Wilcox, que era del INI, y en la que conocía gente de cuando la construcción de la Pereda. Entré de consejero, pero dije que quería trabajar y allí estaba de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Luego me hice con una pequeña participación en Ingemas y nos compró TSK, a la que me incorporé como consejero de Ingemas. Trabajé hasta los 78 años, 2018. Llevo bien la jubilación.

–Usted tiene cuatro hijos.

–Bastante seguidos: Mónica, que ya nació en Oviedo, José Ramón, luego perdimos un crío que murió al nacer y después vinieron Irene y Nacho.

–Fue un padre presente?

–En la época de Hunosa, no; era muy absorbente. Mis hijos decían a mi mujer “hoy papá tiene cara de Hunosa”. Mi mujer llevó siempre la riendas, pero fui presente. No quise intervenir en la carrera de ellos. La mayor hizo Magisterio y se especializó en música. José Ramón y Nacho son ingenieros de Minas e Irene es economista. Tengo 7 nietos. Tres casados y e Irene, separada, sin hijos.

–¿Qué tal cree que le trató la vida?

–Muy bien. Me dio dos cosas impagables: la familia y el trabajo. No un empleo concreto sino trabajo; siempre me gustó trabajar.