La hostelería, en vilo: las grandes incógnitas de los empresarios ante el alivio de las restricciones

Mañana es el día marcado en el calendario para muchos hosteleros que llevan meses pasándolo mal. A la una de la tarde el presidente del Principado Adrián Barbón anunciará el alivio de las restricciones que su ejecutivo permitirá desde el viernes por la noche y que será un primer paso que se complementará el domingo con el levantamiento del estado de alarma. “La pandemia está en una situación controlable y controlada, en un estado de meseta como consecuencia de las decisiones que se han ido adoptando y por el cumplimiento de las medidas por parte de la ciudadanía”. La reflexión la hizo hace días el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño. La incidencia acumulada a siete días en el conjunto de la región es la más baja de todo 2021, según el Observatorio de Salud del Principado. Ya no preocupan ni los ingresos hospitalarios ni la ocupación de las UCI. Una buena señal que, unida al avance imparable de la vacunación (en unas semanas se tendrá ya inmunizada a toda la población mayor de 70 años), hacen que se tema menos al virus a pesar de que persisten amenazas como la variante india cuyos primeros casos se diagnosticaron la pasada semana en Galicia.

Lo que parece claro es que este viernes no se va a tocar las restricciones de movilidad. Seguirá habiendo toque de queda y cierre perimetral de la comunidad (Barbón ya anunció hace meses que no lo movería). Pero el gobierno regional sí que puede tocar tanto el número de comensales que se pueden sentar a una mesa como el horario de actividad de los restaurantes y cafeterías. Hasta la fecha las cenas los hosteleros sólo las pueden servir en exteriores. Siempre en terraza. Y eso, en ocasiones, eso no es mucho si se tiene en cuenta que en Asturias no gozamos de la meteorología de Málaga.

La pandemia da un respiro

La Consejería de Salud ha confirmado 41 nuevos casos de coronavirus detectados ayer, jornada en la que se produjeron 14 ingresos en planta y 2 en UCI, y se registraron 4 altas hospitalarias. La cifra supone el dato más bajo de contagios desde el pasado 9 de septiembre, cuando se registraron 25 casos. En los últimos siete días solo hubo tres fallecidos y se registraron un total de 590 casos en la región (más de 200 casos menos que la semana anterior).

Actualmente, hay 141 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid-19 y otras 54 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. Ayer no se registró ningún deceso. Respecto a las vacunas ya se han inoculado medio millón de pinchazos desde que el 27 de diciembre se pusiera la primera vacuna.