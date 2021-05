Las nuevas restricciones sobre la hostelería en Asturias entrarán en vigor el viernes

El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz, reconoció hoy durante la visita de la ministra Carolina Darias que mañana se explicarán en rueda de prensa las nuevas restricciones que entrarán en vigor el viernes y que supondrán un alivio para la hostelería.

“La pandemia está en una situación controlable y controlada, en un estado de meseta como consecuencia de las decisiones que se han ido adoptando y por el cumplimiento de las medidas por parte de la ciudadanía”, señaló ayer el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño. La incidencia acumulada a siete días en el conjunto de la región es la más baja de todo 2021, según el Observatorio de Salud del Principado. Ya no preocupan ni los ingresos hospitalarios ni la ocupación de las UCI. Una buena señal que, unida al avance imparable de la vacunación (en unas semanas se tendrá ya inmunizada a toda la población mayor de 70 años), hacen que se tema menos al virus a pesar de que persisten amenazas como la variante india cuyos primeros casos se diagnosticaron ayer en Galicia. En este sentido las autoridades sanitarias llaman a no lanzar las campanas al vuelo. Que termine el estado de alarma no significa, ni mucho menos, que se vaya a volver a la normalidad.