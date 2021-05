Logro en la concertada: mejorarán las ratios de Infantil en septiembre

El anuncio que hizo ayer, en una reunión telemática, la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, Lydia Espina, fue aplaudida por los representantes de la concertada. Aunque, avisan, que no dejarán de pelear. Escuelas Católicas, la patronal que integra a directores de colegios de la concertada, aseguró que la extensión a todos los centros, con independencia de su tamaño, a 1,08 era uno de sus “principales objetivos”. Y “por fin” el trabajo “ha dado sus frutos”. No obstante, no dan por finalizada su reivindicación de conseguir “unos equipos docentes dignos y suficientes para impartir en condiciones de calidad todas las enseñanzas concertadas”. Su próxima meta es alcanzar al menos la ratio de 1,17 en Infantil, según dijo el secretario general, Carlos Robla.

OTECAS, el sindicato mayoritario de la concertada, también demandó más avances en las ratios. Su secretario general, José Manuel Cueto, cree que la mejora prometida por Educación para el próximo curso es adecuada, pero insuficiente, pues “seguimos teniendo las peores condiciones laborales de España”. Cueto valoró la “receptividad” de la directora general Lydia Espina, que “no cerró ninguna puerta” a sus reclamaciones, sin embargo, insistió en que son muchas las reivindicaciones pendientes. “Para nosotros son irrenunciables las jubilaciones parciales, con sus correspondientes contratos relevo, y no podemos dejar pasar la apertura de la negociación del acuerdo de equiparación salarial, ya que el último es de 2009. Tenemos los peores salarios de España y con unas diferencias bestiales con respecto a los profesores de la pública. No nos vale la excusa de que no hay dinero, porque para la pública siempre hay”, denunció Cueto.

El Principado animó a sindicatos y patronales a participar en la redacción del texto que mejorará las ratios de Infantil. Por otro lado, Lydia Espina anunció la intención de la Consejería de suscribir un nuevo acuerdo de paga extraordinaria de antigüedad para los profesores de atención a personas con discapacidad, algo que la red concertada ve con buenos ojos. En este apartado, la Administración también solicitó a las organizaciones que remitiesen sus propuestas en los próximos días con el objetivo de avanzar en las negociaciones.