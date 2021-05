Barbón: "Buscaremos el encaje legal para primar la experiencia para acabar con la interinidad y el encadenamiento de contratos temporales"

El Gobierno autonómico estudia dar más valor a la experiencia y méritos del personal interino para compensar los abusos de temporalidad en los futuros procesos de oposiciones. “Me gustaría tener una solución mágica. No la tiene. Hay que tener en cuenta que este un problema común en el conjunto de las administraciones asturianas y españolas, incluso en el ámbito municipal. Estamos ponderando cómo damos suficiente importancia a la experiencia que permita que estos trabajadores afectados por esta situación de encadenamientos de contratos de interinidad no queden desamparados”, así ha respondido esta mañana Adrián Barbón en la Junta General del Principado a una pregunta formulada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida.

El Gobierno asturiano está considerando aumentar la ponderación de los méritos en los procesos selectivos de concurso-oposición, de tal forma que se valoren en mayor medida los servicios prestados por estos interinos a la Administración, siempre que se cumplan los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Se trata de dar más peso a la experiencia en la Administración a la hora de obtener una plaza de funcionario de carrera. “Caben dos únicas posibilidades con la legislación estatal: o dejamos la situación como está, y, por tanto, no reducimos el número de interinos o primamos la experiencia. Mientras la ley no cambie y no haya un gran pacto a nivel nacional, difícilmente podemos ordenar medidas contrarias al ordenamiento jurídico”, ha dicho Barbón antes de insistir en que el Principado quiere reducir la interinidad, especialmente en el sector Sanitario y Educativo.