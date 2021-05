¿Fuma más de 10 cigarrillos al día y tiene sobrepeso? La Universidad de Oviedo prueba un tratamiento innovador

Dejar de fumar se suele asociar con un incremento del peso, pero esa relación no es del todo acertada, según los expertos. “En muchos casos se asocia dejar el tabaco con un aumento de peso, pero los datos nos dicen que al año siguiente de dejar de fumar puede haber, de media, un aumento de cuatro kilos. Hay quienes no engordan e incluso gente que pierde kilos. Dejar de fumar puede estar asociado a un incremento de peso, pero no inmediato. Estamos muy interesados en saber qué personas ganan kilos para ayudarlas y prevenir que eso suceda”, aclara Gloria García Fernández.

Las personas interesadas en participar en el proyecto –este es el tercer reclutamiento de fumadores que se hace–, tienen que llamar al número de teléfono 98510 41 89 o escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: grupoca@uniovi.es. Estos pacientes serán sometidos a un tratamiento innovador durante ocho semanas, en las que se hará una sesión semanal de una hora y media aproximadamente y otra de control de unos treinta minutos en la Facultad de Psicología, en Oviedo. “Aplicamos un programa para dejar de fumar que sabemos que funciona y que es psicológico. Es decir, no utilizamos fármacos. Y por otro lado, está otro plan, que es el nuevo, de prevención de aumento de peso. Lo trabajamos a la par que el otro y lo que les damos son técnicas para que mejoren sus hábitos de alimentación”, detalla la psicóloga.

La participación en la investigación es totalmente gratuita. “A cambio –aclara Gloria García– solo les pedimos que rellenen un cuestionario para que nosotros podamos entender mejor qué relación hay entre el tabaco y la alimentación”.