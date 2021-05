"Fueron impulsos, me arrepiento", dice la subinspectora médica de Avilés acusada de entrar en el historial médico de su exmarido

"Me veo expuesta a que una carrera profesional de 43 años en la que he tenido un comportamiento ético y respetuoso termine de manera impropia por unos instantes de impulsividad, pido clemencia", indicó a primera hora de esta tarde la subinspectora médica del área de salud de Avilés María Jesús T. D., acusada de acceder al historial médico de su exmarido, un conocido doctor radicado en Oviedo, unos hechos por los que le piden penas de entre 17 (la acusación particular) y tres años y medio de prisión (la Fiscalía). "Solo pretendía tranquilizar a mi hija", añadió la mujer. "Actué por unos impulsos de los que me arrepiento", llegó a reconocer.

Divorciada en 2012, desde entonces la expareja tiene un historial de denuncias y condenas por incumplimiento del régimen de visitas y del pago de pensiones alimentarias. La hija, en medio de esta guerra, decidió dejar de tener contacto con su padre a los 18 años. El padre no dejó de enviarle correos semanales y hasta diarios pidiendo retomar el contacto. En 2019, uno de esos correos, bajo el epígrafe "Sospecha de cáncer", lo trastocó todo, según la acusada. "Querida hija, el resultado de mi analítica arroja la posibilidad de un carcinoma. Sigo en la cama con un poco de fiebre. Estoy tranquilo, pero echándote en falta", decía el mensaje.

La acusada sostiene que su hija (y ella misma lo corroboró) cayó en barrena a consecuencia de la revelación de ese terrible correo electrónico. "Empezó a sufrir ansiedad y eso le afectó al sueño, tenía pesadillas, le afectaba a su rendimiento (estaba en primer curso de Medicina), estaba somatizando la preocupación por lo que le pasaba a su padre. Por eso decidí tratar de ayudarla y entré en el historial de mi exmarido, pero solo para ver si estaba en situación de incapacidad temporal o ingresado en el HUCA", indicó María Jesús T. D. "Nunca miré sus procesos patológicos", añadió la subinspectora médica, que tiene abierto un expediente que puede derivar en su expulsión de la Administración, aunque está paralizado en tanto se dirime el proceso penal. Durante su declaración indicó incluso que no descartaba haber entrado por error en el historial de su exmarido.

La defensa, a cargo de la letrada María Josefa García Tamargo, pidió la libre absolución para su defendida. En primer lugar, porque no ha quedado demostrado que la subinspectora no entrase en el historial por error. En segundo lugar, porque, en cualquier caso, no difundió la información que hipotéticamente hubiese conseguido. Subsidiariamente, calificó los hechos como un delito de revelación de secretos, aunque pidió la libre absolución al concurrir, en su opinión, la eximente de fuerza mayor, estos es, actuó impelida por el apremio de dar sosiego y tranquilidad a su hija. La defensa consideró exagerada la petición de prisión de la acusación particular

El ministerio público mantuvo su petición de tres años y medio de prisión, y la acusación particular, ejercida por la víctima, bajo la dirección letrada de Rocío Solís, mantuvo su petición de 17 años de cárcel por cuatro delitos de revelación de delitos, uno de ellos continuado, así como el pago de una multa de 21.600 euros y una indemnización por daños morales de 36.000 euros. La acusación particular consideró poco creíble que la acusada hubiese actuado para reducir la ansiedad de su hija, toda vez que ésta había "despreciado" a su padre desde que tenía 18 años y que solo reanudó la relación con él para conseguir dinero. Recordó incluso que la joven había borrado una felicitación de cumpleaños de su padre diciendo que le daba "asco".

Es cierto que no quedaron muy claras las razones por las que la víctima pidió un informe de trazabilidad de su historial médico. Inicialmente, el médico aseguró que alguien le había preguntado: "¿Cómo te encuentras?", y eso le había hecho pensar en que alguien había accedido a su historial. Pero en la vista de ayer lo negó. La defensa llegó a sugerir que el médico lo había orquestado todo: mandando un correo a su hija en la que apuntaba que tenía cáncer, había incitado a su exmujer a entrar en su historial. El juicio, en la sección segunda de la Audiencia, quedó visto para sentencia.