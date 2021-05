Calvo, sobre los Leader: “Hubo algún efecto negativo y muchos positivos”

El Consejero Alejandro Calvo ha reconocido en la Junta General que la necesidad de “reprogramar” la convocatoria de fondos europeos Leader de apoyo al desarrollo rural –las ayudas correspondientes a 2020 tuvieron que retrasarse a este año por un atasco burocrático en su departamento con lo que se han solapado con los de 2021– ha conllevado “algún efecto negativo” para los emprendedores que optaban a los mismos “y multitud de positivos”.

Calvo habló de los Leader después de que la diputada del PP Cristina Vega le preguntara acerca de los “graves perjuicios” que ha provocado el retraso de la Consejería, que no ha sido hasta la última quincena de abril cuando ha publicado la resolución de las ayudas en el boletín regional y, con ello, ha permitido a los emprendedores desbloquear sus proyectos. No obstante, no todo el mundo ha logrado ayuda al cambiar el baremo por el retraso. “Gente a la que se le dijo que tendría el dinero ahora no lo ha tenido”, le espetó la diputada, que criticó la “sucesión de errores” y la gestión “catastrófica” de Desarrollo Rural en tal asunto lo que, advirtió, conllevará en el futuro problemas a los beneficiarios.

Alejandro Calvo considera “males menores” los casos que se han quedado fuera e insistió al PP de la necesidad de “trasladar certidumbre” sobre el Leader, al tiempo que invitó al partido a mirar otras comunidades en las que gobiernan, donde la inversión es menor. En Asturias, estos fondos europeos dejarán 26 millones en los que es, en palabras de Calvo, “la mayor convocatoria de la historia” para subvencionar del orden de 600 proyectos.

Cristina Vega invitó al Consejero a interesarse por esos “males menores”, una veintena de emprendedores (muchos beneficiaros del ticket rural) que recibirán “0 euros”. La diputada popular advierte de muchos proyectos se verán obligados a renunciar a la ayuda debido a que el retraso acorta los plazos para justificar las obras. “Hay gente que se hipotecó por proyectos por más de 50.000 euros y se han quedado sin nada”, subrayó Vega.