Mañana domingo finaliza el estado de alarma en España, con lo que las comunidades autónomas ya se están preparando para el escenario que vendrá después de esa fecha. Sus respectivos gobiernos están planeando el marco legal que les garantice seguir tomando ciertas medidas para contener la pandemia de coronavirus. A partir de mañana, en Asturias se permitirá la actividad hostelera hasta la una de la madrugada y se convierte en una de las comunidades con un horario más amplio.

Ante esta situación, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha querido pedir "responsabilidad" y "no caer en la euforia", a través de varios mensajes que ha publicado a través de su cuenta personal de Twitter.

"Mañana domingo ya no habrá Estado de Alarma. Eso significa que, con él, desaparecerá el cierre perimetral de Asturias y el toque de queda. Además la hostelería abrirá hasta la una de la madrugada. Llegado a este punto, ahora más que nunca, RESPONSABILIDAD para no retroceder. Estos pasos se pueden dar por la mejora epidemiológica y por el ritmo de vacunación en Asturias. Pero como nos advierten los epidemiólogos, no podemos ni debemos caer en la euforia. Finaliza el Estado de Alarma pero no finaliza la pandemia ni la crisis sanitaria. Por eso es tan importante la RESPONSABILIDAD de cada persona. Ahora que avanzamos, hagamos lo posible por no retroceder.

Eso significa que, con él, desaparecerá el cierre perimetral de Asturias y el toque de queda. Además la hostelería abrirá hasta la una de la madrugada. Llegado a este punto, ahora más que nunca, RESPONSABILIDAD para no retroceder. (1) — 🌹 Adrián Barbón 💙💛💙 (@AdrianBarbon) 8 de mayo de 2021

A estas alturas, las medidas son conocidas:

- Evitar aglomeraciones.

- Usar siempre mascarilla y quitarla solo para beber o mientras se esté comiendo.

- Optar siempre que sea posible por espacios abiertos, como las terrazas.

- Evitar siempre que podamos espacios interiores -sabemos que el contagio se produce principalmente por los aerosoles- y si estamos en espacios interiores, que estén bien ventilados.

- Si estamos con personas con las que no convivimos, insistir en el uso de mascarilla y que sea una mascarilla de calidad.

- Mantener la distancia de seguridad respecto al resto de personas.

Medidas sencillas que nos pueden permitir mantener controlados los contagios", explicaba Barbón.

"Si la situación de la pandemia se descontrola en algún concejo y hubiera que aplicar limitaciones a los derechos fundamentales para contener la pandemia, con el fin del Estado de Alarma se necesita siempre de autorización judicial. Pero insisto, RESPONSABILIDAD. No olvidemos que gracias a las medidas del sistema 4 PLUS se han evitado miles de contagios y salvado cientos de vidas, protegiendo especialmente a las personas mayores. Nunca nos olvidemos de ellas y que son los más vulnerables frente al virus. Por eso, máxima precaución. En resumen, se abre una nueva etapa que debe ser de esperanza y de recuperación económica y ahora más que nunca dependemos de la RESPONSABILIDAD de las personas, de cada uno de nosotros, para no tener que dar marcha atrás. Depende de que hagamos las cosas bien", ha concluido el presidente del Principado.