Últimas horas del estado de alarma: Asturias se prepara para el fin de las restricciones

Medio año después de que el gobierno central aprobara el Estado de Alarma más largo de la democracia Asturias vive hoy sábado las ahora sus últimas horas de restricciones. Con la incertidumbre de qué va a pasar a partir de ahora en cuanto a contagios y con las fuerzas de seguridad desplegadas por todo el territorio para hacer cumplir las pocas restricciones que aún quedan en vigor, el Principado tiene claro que si la situación empeora siempre hay tiempo de volver atrás. "No nos podemos permitir que la finalización del estado de alarma nos haga retroceder. La sociedad asturiana sabrá estar a la altura de las circunstancias. Hemos sufrido mucho para llegar hasta aquí. La prioridad sigue siendo salvar vidas y apoyar a los sectores más afectados por la pandemia", afirmaba ayer viernes la portavoz del gobierno regional Meliana Álvarez haciendo hincapié en que si tienen que volver a aplicarse restricciones como el toque de queda el ejecutivo asturiano no dudará en pedir el correspondiente aval al Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La Delegación del Gobierno en Asturias dejó claro también ayer que se van a desplegar patrullas tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por toda la comunidad para evitar botellones o reuniones no permitidas de personas no convivientes. El temor es que a partir de las doce de la noche se produzcan reuniones de jóvenes que podrían hacer elevarse los contagios y, por lo tanto, los ingresos hospitalarios. No en vano el Principado ya señaló en Semana Santa a los asturianos de entre 15 y 35 años como los que más posibilidades tenían de contagiarse. El presidente del Principado insiste además que "tenemos que ganar tiempo para seguir vacunando".

Lo cierto es que Asturias llega con los deberes hechos a este fin del estado de alarma. En dos campos fundamentalmente: el de la vacunación y el de los contagios. El Observatorio de la salud del Principado de Asturias aseguraba ya hace días que actualmente el Principado registra la tasa de incidencia acumulada a siete días más baja desde el mes de septiembre. Las unidades de cuidados intensivos no estaban tan vacías desde octubre. Pero no se puede bajar la guardia. Los expertos sanitarios advierten que si algo nos han enseñado la pandemia es que cualquier paso en falso puede hacer que suba de nuevo la curva. Y más teniendo en cuenta que en la región la cepa británica es la dominante: supone 9 de cada 10 casos.

Los establecimientos de hostelería empezaron el pasado jueves a ver la luz al final del túnel después de meses de cierres. Ellos fueron los primeros en notar un cierto alivio en las restricciones que llegó tras muchas exigencias por parte de la patronal del sector. Pero muchos todavía miran más allá. El día de mañana está marcado en el calendario porque ya, después de muchos meses, van a poder dar censa con más o menos tranquilidad. No en vano los clientes van a poder estar en el establecimiento hasta la una de la madrugada y se van a poder reunir hasta seis personas en una misma mesa (sean o no convivientes).

Nuevas restricciones en Asturias tras el estado de alarma Desde el 7 de mayo Ajuste de los horarios en hostelería. Se podrá consumir en el interior de los bares hasta las 23:00 horas en mesas de un máximo de seis personas. Se incrementa el aforo al 70 por ciento en superficies comerciales de más de 300 metros cuadrados. Además, en zonas comunes se permite la mitad del aforo, siempre y cuando no haya grupos de más de 6 personas. Aumenta al 50 por ciento el aforo en centros de mayores. Permanecerá suspendida la actividad en discotecas, salas de baile, tablaos flamencos, locales con música amplificada, salas de conciertos, parques de atracciones, etcétera. Las visitas guiadas a museos, salas de exposiciones, galerías de arte, monumentos, cuevas y yacimientos arqueológicos se podrán realizar en grupos de hasta 15 personas en interiores y de 30 en exteriores. Los eventos multitudinarios no estarán permitidos, a la espera de que el Ministerio de Sanidad apruebe el nuevo protocolo que los regulará. El aforo en conferencia y congresos se amplía a 300 personas, siempre en butaca preasignada y con medidas de seguridad, incluida la distancia interpersonal. Desde el 9 de mayo Se elimina el toque de queda. Ajuste de los horarios en hostelería. Se podrá consumir en el interior de los bares hasta la 1:00 horas en mesas de un máximo de seis personas.

Lo cierto es que la posibilidad de cenar en el interior de los locales no puede llegar en mejor momento si se tiene en cuenta que hay una ciclogénsis explosiva que mañana llenará de lluvias Asturias. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que este fin de semana haya lluvias y hasta tormentas sobre todo a última hora del domingo. Las temperaturas bajarán hasta mínimas de 9 grados.

En donde también se va a poner el foco informativo es en las "fronteras" del Principado. Muchos familiares y amigos van a poder pasar y visitar a sus seres queridos por primera vez desde las vacaciones de Navidad y Semana Santa.