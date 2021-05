“Ayuso defendió a los madrileños con valentía; Barbón agacha la cabeza”

–¿Cree que la victoria de Ayuso excede el marco de Madrid?

–Sé que Asturias no es Madrid pero los asturianos, igual que los madrileños, saben que hay proyectos de éxito y proyectos fallidos. Y lo que quieren los asturianos, más que nunca, son oportunidades de futuro. Llegado el momento, apoyarán al mejor proyecto para sacar adelante a Asturias, el del PP.

–El PSOE es hegemónico en Asturias. ¿Le da a usted alas el resultado de Madrid?

–En las elecciones madrileñas se ha percibido que hay dos modelos opuestos de gestión: el del PP, que baja impuestos, crea empleo y ofrece libertad en muchos ámbitos, y el del PSOE, que fracasa, no genera riqueza, empobrece a todos, y acaba con la libertad de las familias, por ejemplo, a la hora de elegir la educación para sus hijos. En el Principado es más que evidente el seguidismo y la falta de defensa de Asturias en Madrid de Adrián Barbón, que sale a la luz todas las semanas agachando la cabeza ante decisiones que dañan muchísimo a la región.

–¿Percibe un cambio de ciclo político nacional?

–Los españoles son cada vez más conscientes de que todos los que no queremos políticas socialistas debemos aglutinarnos en torno al PP. La victoria de Isabel supone un cambio radical de rumbo en la política nacional, enfocado al fin del sanchismo, y que concluirá con el triunfo de Pablo Casado.

–¿Cuáles han sido las claves del resultado de Ayuso?

–La valentía que ha tenido para enfrentarse a todo en defensa de su comunidad. Defendió a Madrid y a los madrileños como nunca habíamos visto en años. Mantuvo la economía, gestionó bien la pandemia y creó empleo en esta etapa tan difícil. Para reforzar esta línea solo queda una alternativa: aunar el voto del descontento hacia Sánchez en el PP.

–¿En qué se diferencia la gestión de Ayuso de la de Barbón?

–En materia de creación de empleo es como el día y la noche. Mientras en Madrid se han generado puestos de trabajo, en Asturias ya se venían destruyendo antes de la pandemia y ahora los datos son verdaderamente preocupantes. Barbón se ha instalado en la inercia y el inmovilismo, se limita a la gestión de la pandemia, sin hacer ningún esfuerzo en materia impositiva, viendo cada vez más paro… No tiene proyecto para Asturias. No sabe responder a cuestiones concretas de futuro. No es consciente de que Asturias necesita un cambio de rumbo. Lo veo inmóvil, sin capacidad de reacción.

–¿Pero no había que elegir entre salud y economía?

–Yo nunca he apostado por eso. Desde el primer momento alertamos a Barbón de que si no gestionaba la economía y tomaba medidas acabaríamos muchísimo peor de lo que estábamos. No quiso escuchar, desoyó todas nuestras propuestas económicas. Fue una elección radicalmente equivocada, como demuestra que Madrid esté mucho mejor que Asturias.

–Ya puestos a elegir, elija: el PP de Ayuso o el de Feijóo.

–Los veo absolutamente parecidos. Las características que ha puesto en valor Isabel, valentía, ilusión y capacidad, también las veo en Feijoó cuando defiende su comunidad ante Madrid o cuando se le ve con toda la ilusión del mundo, y su capacidad está más que demostrada. Los dos PP son iguales.

–En la estrategia del partido por aglutinar el centro derecha y ante el goteo constante de cargos de Cs que pasan a no adscritos o al PP… ¿sigue manteniendo contactos con dirigentes o cargos de Ciudadanos en Asturias dispuestos a dar el salto?

–El vuelco político de las elecciones en Madrid devuelve al PP el liderazgo del centro-derecha, eso es indiscutible. Ciudadanos tiene que posicionarse sobre el papel que quiere jugar en el futuro de Asturias. Soy respetuosa con los procesos internos de otras formaciones. Quiero un PP amplio, que ilusione y propicie no seguir con el socialismo. El PP está abierto a todo aquel que no quiera al PSOE en el gobierno.

–¿En qué ámbitos mantiene contactos con Ciudadanos? ¿Solo locales, autonómico...?

–No los califico así. Cualquier persona de cualquier ideología, si coincide con las líneas de siempre de nuestro proyecto, la centralidad y poner en un punto primordial la economía y empleo, puede encontrar sitio en este partido.

–Ignacio Cuesta ha asegurado que el grupo parlamentario de Ciudadanos acabará la legislatura con su actual situación.

–Supongo que tiene más datos que yo. Lo dirá con conocimiento de causa; yo lo desconozco.

–¿Tiene alguna directriz nacional para esa operación relacionada con Ciudadanos?

–No, ninguna. Es evidente que animo a que se fijen en el PP aquellos votantes de Ciudadanos que quieran cambiar Asturias.

–La vacunación ha hecho descender la incidencia del covid en Asturias. ¿Qué toca ahora?

–Toca ir poniendo en marcha medidas sensatas que permitan la actividad económica. Barbón decidió priorizar la gestión sanitaria por encima de todo, es respetable, pero ya no podemos esperar más. El Gobierno tiene que escuchar a los hosteleros, al ocio nocturno… y no seguir destruyendo la economía asturiana.

–¿Cuáles deberían ser las medidas de cara al verano?

–Poner de manera inmediata sobre la mesa protocolos de actuación en todos los sectores cerrados, para que puedan retomar su actividad y generar ingresos.

–Se avecina el debate sobre la cooficialidad. ¿Cuál va a ser la posición del PP?

–La de siempre: la cooficialidad no toca. Nadie me para por la calle para preguntarme por ella. Con la actual situación económica, el cierre de negocios, la falta de empleo… no cabe centrar la defensa de nuestras tradiciones en la cooficialidad. El Gobierno no se ocupa de la salida de nuestro patrimonio, ni tiene proyecto para la Universidad Laboral... Se olvidan de lo fundamental y se centran en cuestiones con las que se intenta tapar lo que no se hace: gobernar.

–¿Siente que es usted la persona del Parlamento con la que menos “feeling” tiene Barbón?

–Lo saco de sus casillas y no sé por qué. Seguramente porque si no le haces la pelota no enganchas con él. Pero yo no estoy para eso, y menos tratándose de un presidente que no tiene proyecto y que no defiende los intereses de Asturias ni de los asturianos, como es su obligación. Tendrá que acostumbrarse.

–El Presidente la acusa de mirar por el retrovisor a Vox y no tener una identidad propia. Por ejemplo, en el asturiano.

–Eso es estrategia falsa, postureo, no tiene sentido. Solo hay que echar un vistazo a la cantidad de iniciativas del PP en la Junta que no salieron adelante porque Vox votó en contra.

–¿Cómo ve el futuro de Asturias?

–Asturias lo que necesita es empleo, empleo y empleo, porque solo así se garantiza el estado bienestar y se frena la despoblación, que es la gran amenaza para esta región. Pero soy optimista, hay motivos para pensar en un futuro de progreso. Si no, no estaría en este cargo. Asturias tiene potencial suficiente y capital humano lleno de talento y capacidad, solo falta un gobierno con un proyecto que sepa generar las soluciones adecuadas para crear oportunidades. El PP sabe generar condiciones para crear empleo, se ve en otras comunidades donde gobierna.

–¿Qué medidas propone para Asturias?

–Una revisión global de la estructura fiscal autonómica, que ahora grava a todos los asturianos, y en particular a la actividad empresarial. Eliminar burocracia. Y, sobre todo, escuchar a los asturianos, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, a los ganaderos… Porque este gobierno, que presume de ser el del diálogo, no los escucha. Y hacerlo es vital para gestionar bien. Eso sabe hacerlo el PP, sé hacerlo.