Efectos del ataque informático a una empresa asturiana: La Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno recupera su servidor

Desde que se conoció el ataque informático, los servicios de la empresa asturiana, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), trabajan para volver a poner en funcionamiento todos los servicios afectados, que son muchos. Entre ellos se encuentran las webs del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Seguridad Nuclear y numerosos ayuntamientos de toda España, entre ellos los de Oviedo, Mieres y Langreo.

El ataque informático, ejecutado desde el exterior del país, se hizo con un "ransomware" denominado "Zeppelin". Este programa encripta los datos de los servidores que infecta. Los hackers suelen tratar de conseguir información o un lucro económico pidiendo un rescate que se tiene que abonar en criptomonedas.

Un comunicado de la empresa señala que en este caso, ASAC Comunicaciones, ha optado por no pagar el rescate. Inmediatamente después de conocer el hackeo, tumbaron todos sus servidores para evitar la propagación del virus y comenzaron el trabajo de limpieza y reconexión progresiva de la mano de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La firma, afincada en Llanera asegura que la reacción fue lo suficientemente rápida para que los piratas no pudiesen sustraer ninguna información sensible.