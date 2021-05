Asturias, a buen ritmo con la vacunación del grupo de 50 a 59 años: “Estábamos locos porque nos tocara"

Antes de sentarse en el punto de vacunación Ana Paula Martínez Argüelles ya tenía el brazo preparado para recibir la vacuna. “Estaba loca porque me tocase, al final vas con miedo a tocarlo todo”. En menos de un minuto ya había recibido la primera dosis. “Fue mas rápido que la vacuna de la gripe que me puse este invierno, no me enteré de nada”. Ana Paula es una de las 1.140 personas citadas hoy en el recinto Ferial de Santullano, el punto de vacunación masiva en Mieres. Son los primeros menores de 60 años que reciben la inmunización en el área sanitaria VII. “No estoy nada nervioso”, asegura el turonés Antonio Mateos de 58. Es uno de los más jóvenes que han sido citados hoy aquí.

“Hoy también vacunamos a los mayores de 70 que no habíamos podido localizar”, explica Carlos Díaz coordinador del área de vacunación. Las principales dudas giran en torno al tipo de vacuna. “Vienes con muchas dudas pero cuando me dijeron que era Pfizer me dio tranquilidad”, asegura Jesús Álvarez. “A mí la vacuna que me pusieran me daba igual”, asevera Isabel Vega. “Astrazeneca genera mucha inquietud pero la tasa de rechazo es muy baja, el viernes había 1.000 personas citadas para vacunarse con ella y solo la rechazaron 20”, asegura Carlos Díaz. José Manuel Fuente ya pasó el covid y hoy solo se ha puesto una dosis. “Leí en internet que si habían pasado seis meses desde que pasé el coronavirus solo me tenía que poner una vacuna y la enfermera me lo confirmó. Ahora estoy doblemente tranquilo, tenía anticuerpos y esto me da seguridad”, destaca.

Nuevo récord semanal

Asturias concluyó la semana pasada con récord de vacunas anticovid aplicadas. Han sido unas 80.000, lo que implica en torno a 10.000 más que las 70.160 administradas en la semana del 12 al 18 de abril. En estos días se ha dado un gran impulso a las primeras dosis en la población de 60 a 69 años, así como a la inmunización completa de la franja de 70 a 79 años. Además, se ha iniciado la vacunación del grupo de 59 años hacia abajo. La idea inicial era ejecutarla en julio, después se planeó incoarla a finales de mayo, y finalmente se ha optado por empezar antes del 9 de mayo. Entre otras razones, porque en el grupo de 60 a 69 es elevada la cifra de ciudadanos a los que no se consigue localizar.

Cuatro de cada diez con una dosis. Asturias se aproxima a buen ritmo a las 600.000 dosis administradas, a las 400.000 personas (40 por ciento de la población) con al menos una dosis y a las 200.000 (20 por ciento de los asturianos) con la pauta completa.

Vacuna de AstraZeneca

La Unión Europea no ha renovado “de momento” el contrato con AstraZeneca para el suministro de vacunas del covid-19 tras los incumplimientos por parte de la compañía, según desveló ayer el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. El contrato actual se extiende hasta finales de junio y “no hemos renovado el pedido después de junio. Veremos qué pasa”, señaló Breton.

Décimo día consecutivo por debajo de cien casos

Los 37 nuevos positivos de covid-19 detectados ayer domingo en Asturias prolongan la tendencia a la baja de las tasas de coronavirus acumuladas en la región. La Consejería de Salud confirma 37 nuevos casos de coronavirus detectados ayer, el dato más bajo desde el 9 de septiembre, cuando se registraron 25.

En la jornada del domingo se produjeron 8 ingresos en planta y ninguno en UCI, y se registraron 2 altas hospitalarias. Actualmente, hay 129 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid-19 y otras 41 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. Ayer no se registró ningún fallecimiento. El Sespa realizó el domingo 1.589 pruebas de coronavirus y la tasa de positividad se situó en el 2,83%.