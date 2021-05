Cofiño promete "sensibilidad" con los interinos de avanzada edad, pero sin olvidar "los derechos de los jóvenes opositores"

"Hay que minimizar la salida de interinos", ha repetido Cofiño en varias respuestas a diputados de la oposición, que le preguntaron por los cambios que entraña la nueva instrucción de Función Pública, de finales de abril, que prevé convocar todas las plazas actualmente cubiertas por interinos en las nuevas ofertas de empleo (OPE), tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El vicepresidente detalló que el Principado contempla poner en marca procesos de concurso-oposición "para ponderar al máximo posible desde el punto de vista legal" la experiencia de los interinos de larga duración", aunque no concretó el porcentaje con el que se valorarán los años de trabajo en la administración autonómica, entre las respuestas que ofreció al portavoz del PP, Pablo González. Pese a que no ofreció cifras, Cofiño reconoció que la intención del Principado es acabar con miles de puestos de interinos en este mismo año, rebajando la tasa de la Administración General, que ahora está en el 31% al 6% por ciento " a finales de este año, además de reducir también "varios puntos" tanto en la sanidad como en la educación públicas. El vicepresidente justificó la apuesta por el concurso oposición porque también abre la puerta a los "jóvenes opositores, que no tienen plataformas, pero están en sus casas, a la espera de estos procesos y tienen también derechos constitucionales". Cofiño no precisó el impacto económico que podría suponer para las arcas del Principado la obligación de tener que indemnizar a los interinos cesados que consigan ese derecho mediante reclamación judicial: "No podemos anticipar lo que no es anticipable. Ya veremos el saldo que resulta", contestó el vicepresidente.

Pablo González (PP) criticó al Gobierno autonómico que haya decidido mover ficha ahora, "cuando parece inminente una solución nacional e incluso una nueva sentencia de la Unión Europea" y reprochó al Ejecutivo regional "el impacto que tendrá para unos y para otros, para los interinos y también para los nuevos opositores". El diputado Luis Fanjul recalcó que en estos procesos para reducir la elevada temporalidad en el Principado "habrá víctimas colaterales", al tiempo que alertó de la alta litigiosidad que van a generar, mientras que el diputado Ricardo Menéndez Salmón y el portavoz adjunto de IU, Ovidio Zapico, reivindicaron la proposición no de ley (PNL) aprobada en la Junta General semanas atrás en la que se instaba al Gobierno a dejar fuera de las OPE en marcha las plazas ocupadas por personal interino en fraude de ley. Pedro Leal (Foro) hizo una reflexión sobre las prácticas "clientelares" de Gobiernos anteriores "para colocar a amigos en la Administración", una alusión que Cofiño no quiso dejar que pasara de largo: "Ya dije que no vengo aquí a hacer amigos. Señale dónde he procurado dádivas. Le hago ese reto porque usted deslizó esa idea, de la quiero excluirme absolutamente". La diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, reprochó que los gobiernos asturianos "llevan décadas sometiendo a los trabajadores a formas de contratación fraudulentas y de precariedad laboral".