“Pedro Sánchez es un tipo listo y ambicioso que gobierna de mala manera, porque ha cometido el error de acercarse a separatistas y exterroristas de Bildu, que han matado a tantos socialistas”. Así lo ha dicho en el Club Prensa Asturiana Digital Joaquín Leguina, (Villaescusa, Cantabria, 1981), que en su último libro: “Pedro Sánchez, historia de una ambición”, (Espasa), repasa la trayectoria del Presidente del Gobierno, al que acusa de haber acabado con las instituciones intermedias del PSOE y de laminar la democracia interna en el partido.

Esa especie de caudillo moderno al que retrata Leguina en su libro, según su análisis, se ha “cargado de un plumazo a medio partido”, con especial incidencia en toda una generación de “viejos”, disidentes del rumbo actual del PSOE, entre los que Leguina se incluye sin complejos.

“A nosotros se nos borró de dos plumazos; el primero fue el de Zapatero, pero al menos fue con una patada hacia arriba; me hizo presidente de la Comisión de Defensa”, relata Leguina, que ya ha recibido por correo ordinario la comunicación de expulsión de las filas socialistas, en las que milita desde hace décadas.

El que fue primer presidente de la Comunidad de Madrid no se rinde y asegura que dará la batalla, “dentro y fuera del partido”. A Leguina no le cuadran los argumentos que aporta el PSOE para echarle: “Entre otras cosas me dicen que es porque dije que no votaría a Pedro Sánchez; ante eso yo reivindico el derecho a discrepar y claro que me voy a defender”.

Sobre la invitación de Pablo Casado para engrosar las filas del PP, Leguina dice sentirse agradecido, pero asegura que jamás traspasará ese umbral. “Yo no me llamo Toni Canto; soy socialdemócrata, y Pablo Casado y su partido no, eso está claro”.

Leguina fue presentado por la profesora Montserrat Díaz, catedrática de la Facultad de Economía de la Universidad de Oviedo, a la que le une una buena relación académica por su condición de economista y geógrafo.