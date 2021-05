"Por el boca a boca" y examinando el nivel académico: así eligen colegio para sus hijos los padres asturianos

Quejas por la pérdida de puntos para profesores con hijos. Aparte de por el covid, el proceso de admisión de este año está marcado también por la ley Celaá. La consejería de Educación cambió los criterios de baremación en algunos casos, dicen en los centros, para mejor, pero en otros para peor. Los directores aseguran que entre el profesorado que quiere matricular a sus hijos en el colegio cunde el malestar por la reducción de 8 puntos a solo 1. “Se perjudica a los docentes; así el niño que vive enfrente accederá primero que el hijo de un trabajador”, critica Rosario Benítez, al frente del Virgen Reina de Gijón. “Este año nosotros no tenemos ningún hijo de profesor pendiente de entrar, pero no se entiende que solo den 1 punto”, dice Juan Muñiz, director del Paula Frassinetti de Avilés. “No sé por qué lo cambiaron si lo lógico es que un profesor quiera llevar a su hijo al centro; espero que entren todos”, apunta en la misma línea Elisa Díaz, responsable de La Asunción.

Calendario de admisión del alumnado 2021-2022 Sorteo de las dos primeras letras del primer apellido y la ordenación alfabética para resolver los casos en los que se produzca un empate en la puntuación, tras aplicar el baremo. ABRIL 21 del al MAYO MAYO Plazo de la presentación de solicitudes de admisión en el centro elegido en primera opción. 12 21 JUNIO Publicación de la lista provisional de solicitudes admitidas y no admitidas en cada centro. 1 del al JUNIO JUNIO Periodo de alegaciones. 1 3 JUNIO Lista definitiva de admitidos. 11 JUNIO Listado de alumnado de Infantil y Primaria reasignado tras no conseguir plaza en el centro elegido en primera opción. 21 JULIO Listado de alumnado de ESO y Bachillerato reasignado tras no conseguir plaza en el centro elegido en primera opción. 2 plazos de matriculación del al JUNIO JUNIO En centros de Infantil y Primaria. 22 28 del al JULIO JULIO ESO y 1º de Bachillerato. 5 16 del al SEPT. SEPT. Alumnado de ESO y 1º de Bachillerato que no haya promocionado tras la evaluación extraordinaria. 1 7 Calendario de admisión del alumnado 2021-2022 Sorteo de las dos primeras letras del primer apellido y la ordenación alfabética para resolver los casos en los que se produzca un empate en la puntuación, tras aplicar el baremo. ABRIL 21 del al MAYO MAYO Plazo de la presentación de solicitudes de admisión en el centro elegido en primera opción. 12 21 JUNIO Publicación de la lista provisional de solicitudes admitidas y no admitidas en cada centro. 1 del al JUNIO JUNIO Periodo de alegaciones. 1 3 JUNIO Lista definitiva de admitidos. 11 JUNIO Listado de alumnado de Infantil y Primaria reasignado tras no conseguir plaza en el centro elegido en primera opción. 21 JULIO Listado de alumnado de ESO y Bachillerato reasignado tras no conseguir plaza en el centro elegido en primera opción. 2 plazos de matriculación del al JUNIO JUNIO En centros de Infantil y Primaria. 22 28 del al JULIO JULIO 5 16 ESO y 1º de Bachillerato. del al Alumnado de ESO y 1º de Bachillerato que no haya promocionado tras la evaluación extraordinaria. SEPT. SEPT. 1 7 Calendario de admisión del alumnado 2021-2022 Sorteo de las dos primeras letras del primer apellido y la ordenación alfabética para resolver los casos en los que se produzca un empate en la puntuación, tras aplicar el baremo. ABRIL 21 del al MAYO MAYO Plazo de la presentación de solicitudes de admisión en el centro elegido en primera opción. 12 21 JUNIO Publicación de la lista provisional de solicitudes admitidas y no admitidas en cada centro. 1 del al JUNIO JUNIO Periodo de alegaciones. 1 3 JUNIO Lista definitiva de admitidos. 11 JUNIO Listado de alumnado de Infantil y Primaria reasignado tras no conseguir plaza en el centro elegido en primera opción. 21 JULIO Listado de alumnado de ESO y Bachillerato reasignado tras no conseguir plaza en el centro elegido en primera opción. 2 plazos de matriculación del al JUNIO JUNIO En centros de Infantil y Primaria. 22 28 del al JULIO JULIO ESO y 1º de Bachillerato. 5 16 del al SEPT. SEPT. Alumnado de ESO y 1º de Bachillerato que no haya promocionado tras la evaluación extraordinaria. 1 7

¿Qué buscan las familias? ​En este colegio gijonés echaron ayer, a primera hora de la mañana, la solicitud de plaza las madres Ana Guil y Teresa Miras. “Vivíamos fuera, hace dos meses que llegamos a Gijón. Yo soy de Almería y mi marido de aquí. Tenemos una niña que va a empezar 3 años y queríamos un colegio concertado que tuviese buenas referencias. También buscábamos un patio grande para el juego”, cuenta Guil, que llegó a La Asunción animada por su suegra, que fue trabajadora del centro. Miras, por su parte, es exalumna y no lo dudó. “Estudié aquí y me gusta que entren en un sitio y salgan de él con toda la formación recibida. No quiero que mi hija tenga que cambiar de centro y de amigos a los 12 años. Además, La Asunción está cerca de mi puesto de trabajo”, explica.

Las familias, según asegura la directora del colegio gijonés ubicado en La Guía, Elisa Díaz, “funcionan mucho por el boca a boca”. Aunque aprecia que cada vez comparan más. “Te encuentras de todo; hay padres que buscan un centro que aporte educación en valores, otros que tenga un nivel académico alto, otros que la atención sea cercana... Pero lo que sí observo ahora más que antes es que cogen información de varios colegios y luego comparan”, reflexiona. Es decir, las familias están cada vez más implicadas en la elección de centro para sus hijos. “Nosotros vemos que van a las visitas presenciales y online de varios colegios. Y además es que te lo dicen”, comenta Beatriz Flórez, directora del colegio Santa Teresa de Jesús de Oviedo.

En su caso, a las familias “les atrae que sea un centro con jornada partida y comedor, que las instalaciones tengan zona verde, que todas las etapas educativas estén incluidas, que tenga prestigio...”. “Por ejemplo, en Bachillerato hemos conseguido en los últimos años muy buenas notas en la EBAU y eso notamos que lo aprecian”, apostilla. Por su parte, Juan Muñiz, del Paula Frassinetti de Avilés, asegura que los padres valoran sobre todo que en el colegio exista “un ambiente familiar”. Dicho con otras palabras, que en él los niños “sean felices y disfruten”. Al menos en la etapa de Infantil. Lo mismo expresa Marcelina Menéndez, directora del colegio José García Fernández de Luarca. “Se fijan en los recursos humanos sobre todo, en saber quién va a ser la profe de sus hijos, para que el niño vaya a clase contento”, afirma.

Plazas sin llenar por primera vez en casi 30 años. El plazo de presentación de solicitudes durará hasta el 21 de mayo –el 1 de junio saldrán las listas provisionales de alumnos admitidos–. Y hasta entonces no se sabrá la huella que dejará la crisis de la natalidad. En los centros hay preocupación. “Tenemos 50 plazas en primero de Infantil y el año pasado no las cubrimos todas por primera vez. Y llevo aquí 26 años”, alerta Beatriz Flórez, de las Teresianas, que cree no obstante que el covid también pudo afectar en este sentido. “Tenemos peticiones para 4 años, en la que tenemos tres plazas. Y eso a lo mejor es porque hay familias que no quisieron llevar a sus hijos a la escuela al no ser Infantil una etapa obligatoria. Aquí tenemos casos de niños de 4 y 5 años que están escolarizados pero que apenas vienen a clase por el virus porque así lo decidieron sus padres”, expresa. De momento, este centro tiene concertadas un total de 23 citas. “Y esperamos recibir más”, remata Flórez, pese a la sombra de la crisis demográfica.

En el Paula Frassinetti son optimistas. “Estamos contentos por la gente que ha venido a conocer el centro, teniendo en cuenta que de 3 años hay pocos críos”, manifiesta Juan Muñiz. Su colegio ofrece 40 plazas para primero de Infantil y subraya que el desplome de nacimientos “preocupa a todos los centros”. “Si hay menos niños, lógicamente eso acaba repercutiendo en las aulas”, agrega. “Y colegios somos los mismos... Hasta ahora hemos llenado siempre nuestras 75 plazas, pero eso podría cambiar con el descenso de la natalidad”, argumenta Elisa Díaz, de La Asunción de Gijón.

El futuro pinta mal. Peor aún es cuando hay muchos colegios cercanos, como le pasa al Santa Teresa de Jesús de Oviedo. “En esta zona (el Naranco) hay varios centros. Y encima van a hacer más, como el instituto de la Florida”, señala Beatriz Flórez. En las alas el pesimismo es mayor. “Otros años dejábamos a muchos alumnos fuera, pero éste yo creo que no pasará. Tenemos 50 plazas en total. El problema que tenemos en Valdés es que no hay industria. Y sin oferta de empleo, no hay niños. Tampoco tenemos apenas inmigración”, profundiza Marcelina Menéndez, del colegio José García Fernández.

Y si este año las aulas de Infantil ya tiemblan, las de dentro de tres que se preparen. En el arranque de este año los fallecimientos (2.618) multiplicaron por cuatro a los partos (651). La sangría de alumbramientos alcanzó un nuevo suelo anual en 2020, con 4.929.