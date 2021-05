“Era imposible molestar a los osos”, dicen dos acusados de desobediencia

No presentar el DNI no es delito y en ningún momento se molestó a los osos ni se saltaron limitaciones. No hubo “nada punible penalmente”. Por todo ello, las defensas solicitaron ayer la libre absolución de dos acusados de desobedecer a un guarda del medio natural en Monasterio de Hermo (Cangas del Narcea) cuando les pidió que se alejasen de los animales que estaban observando. La Fiscalía, sin embargo, mantuvo su solicitud de condena, incluida la que añadía a uno de los imputados un delito de injurias contra agente de la autoridad y otro delito leve de coacciones.

La vista oral se celebró ayer. Según la Fiscalía, que solicita 2.700 euros de multa para cada acusado, estando de servicio en la pista que conduce a las Brañas del Narcea, un guarda del medio natural observó a los dos acusados con cámaras y teleobjetivos a unos 65 metros de donde estaban una osa y su cría. Les indicó que debían retirarse porque podían molestarlas, pero no lo hicieron, por lo que les pidió que se identificaran. Ambos se negaron y uno de ellos insultó al guardia del medio natural. El agente habría grabado estos insultos con su móvil, y el acusado que lo profirió se lo habría arrebatado, iniciando un forcejeo. Los acusados sostuvieron, por contra, que estaban a un lado de una carretera asfaltada con una cámara montada sobre un trípode fijo y con un teleobjetivo de gran alcance, y que era imposible molestar a los animales. El rifirrafe se produjo, aseguran, cuando el guarda toco la cámara en medio de la discusión, y los posibles insultos proferidos fueron en genérico, nunca dirigidos a esa persona en concreto, alegaron. La letrada María Fernández Casas solicitó la libre absolución de su representado porque no quebrantó ninguna norma, estaba en un lugar habilitado y sin limitaciones. Estos mismos argumentos fueron los utilizados por la otra letrada de la defensa, Silvia Argüelles.