Vox hará una campaña de sensibilización "en la calle" contra la oficialidad del asturiano

Vox promoverá "una campaña social" contra la oficialidad del asturiano, según acaba de anunciar su presidente en Asturias y portavoz en la Junta General del Principado, Ignacio Blanco. El parlamentario autonómico ha realizado este anuncio en la rueda de prensa en la que ha explicado el protocolo que adoptará Vox cuando haya intervenciones en llingua en la Junta General, al estar en desacuerdo con la resolución adoptada en la Mesa de la Cámara "solo por dos partidos, el PSOE e IU".

El dirigente de Vox Asturias explicó las razones de su partido para poner en marcha una campaña "en la calle", que aún no tiene fecha, para explicar el alcance que tendrá la oficialidad del asturiano. "Al final 27 diputados quieren decidir el futuro de un millón de habitantes", afirmó Blanco ante la pretensión anunciada por el presidente del Principado, Adrián Barbón, de abordar el debate sobre la cooficialidad de la llingua en cuanto se supere la pandemia. "No puede ser que una casualidad electoral determine el fututo de un millón de habitantes, con el impacto que tendrá en la administración, en la educación y hasta en las empresas, con el sello de calidad lingüístico que pretende implantar la consejera de Cultura", sostuvo el portavoz de Vox en la Junta. "La oficialidad nunca es amable. Una vez aprobada la oficialidad de una lengua, su uso ya es obligatorio en la Administración y en la escuela", añadió el presidente regional de Vox, quien afirmó haber descubierto que "los defensores de la cooficialidad no quieren un referéndum, quieren que únicamente 27 diputados determinen algo que afectará a toda la ciudadanía". Y recalcó que "la oficialidad amable es un unicornio, no existe".

Ignacio Blanco y su compañera en el grupo parlamentario de Vox, Sara Álvarez Rouco, comparecieron para explicar "el protocolo propio" que seguirán cuando haya intervenciones en asturiano en el parlamento autonómico "porque el aprobado por la Mesa de la Cámara no es razonable". El portavoz de Vox afirmó que "es un asunto que queremos abordar con mucha serenidad, no queremos un circo de esto". Blanco precisó que "en aquellas intervenciones en bable que no debamos participar, como son las preguntas de otros grupos o interpelaciones, no las interrumpiremos y valoraremos si seguimos en el hemiciclo o salimos; en el caso de que sí debamos participar, como una PNL, una comparecencia de un Consejero o un proyecto de ley, si se nos presenta por escrito en español, fijaremos posición y votaremos exclusivamente sobre lo que se nos diga en español, y si se nos traslada por escrito en bable y después también se hace en bable la intervención, entonces solicitaremos una intervención en español, ya sea hablado o por escrito". Vox no descarta volver al Tribunal Constitucional en el caso de que no se les entreguen en español las intervenciones realizadas en asturiano. "Si un diputado no entiende uno o varios párrafos, no puede ejercer su labor en igualdad de condiciones al resto", concluyó el portavoz de Vox.