Cultura trabaja en la creación de un paquete especial de ayudas al ocio nocturno y las discotecas

“Es hora de pegar un puñetazo en la mesa. ¿Por qué puede trabajar todo el mundo y nosotros no? ¿Por qué sólo nos exigen pagar y aún no hemos recibido las ayudas que prometieron?”. Pepe Reina, presidente de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo (Abaco), se expresó ayer así como portavoz del sector del ocio nocturno, que lleva cerrado 14 meses por la pandemia del covid. Ahora, hartos de esta situación, los empresarios del sector dan un ultimátum al Gobierno regional. Exigen abrir una mesa de negociación para establecer las condiciones de apertura y hacerlo cuanto antes. Si el Ejecutivo se niega, empezarán las movilizaciones en la calle.

Vacunación

La portavoz del gobierno regional, Melania Álvarez, afirmó esta mañana además que la prioridad del gobierno regional "sigue siendo vacunar" pero hay que tener en cuenta también "la disponibilidad de las dosis". En este sentido la previsión afirma que a finales del mes de junio se empezará a vacunar a los asturianos de entre los 40 y los 49 años.

Relación de puestos de trabajo

El consejo de gobierno aprobó hoy una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la administración. "Era un cambio necesario. Hace dos años se lanzó un concurso de méritos que afectaba a buena parte de jefaturas de servicio o de negociado y al conjunto de profesionales relevantes para la administración", afirmó el vicepresidente Juan Cofiño. "Lo que hacemos hoy es modificar la RPT con los cambios que hemos realizado en el gobierno regional". El concurso de méritos que se lanzará en las próximas semanas afectará a 1.200 puestos de trabajo.

Primer consejo de gobierno presencial

El Gobierno autonómico de Adrián Barbón arrancó hoy su particular desescalada. El presidente y sus diez consejeros celebrarán su primer Consejo de Gobierno presencial en seis meses en el palacio del Conde de Toreno, en la plaza Porlier de Oviedo, una situación que no se producía desde el pasado 13 de noviembre, cuando se interrumpieron para que fueran telemáticos como consecuencia de la segunda ola de la pandemia, la que más duro ha castigado a Asturias hasta ahora.

El fin del estado de alarma pero, sobre todo, el avance en el proceso de vacunación en Asturias están dando lugar a una desescalada progresiva a la que suma el Ejecutivo autonómico, justo en la misma semana en la que la mayoría de la plantilla del Principado se ha incorporado a sus puestos presenciales, en las oficinas y empleos de las distintas consejerías y organismos públicos de la Administración regional. Con todo, la normalidad no es total ya que el punto de reunión del Consejo de Gobierno se sigue manteniendo en su emplazamiento provisional del Palacio del Conde Toreno y no en su sede del edificio de Presidencia, en la calle Suárez de la Riva. El motivo no es otro que el mayor tamaño de la sala de reuniones del Palacio, que permite guardar mayores distancias de seguridad. El Principado también ha decidido recuperar el formato presencial de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que, en este caso, sí tendrá lugar en la sede de la Presidencia.

La reanudación de los Consejos de Gobierno en formato presencial pone fin a un intervalo de medio año, ya que desde el verano hasta el pasado 13 de noviembre las reuniones del Ejecutivo de Adrián Barbón también había sido cara a cara, sin pantallas ni videoconferencias de por medio. En todo este tiempo, el Gobierno autonómico no había coincidido al completo ni siquiera en los plenos de la Junta General, donde la presencia de los consejeros era escalonada, en función de las interpelaciones o preguntas a las que debían dar respuesta a petición de los grupos parlamentarios de la oposición.

La tendencia favorable del covid-19 en Asturias, con rebajas paulatinas en la incidencia de los contagios, permite dar nuevos pasos hacia una normalidad en la que todavía serán herramientas imprescindibles las medidas de seguridad, como el uso de la mascarilla, la distancia interpersonal y la higiene de manos. El Gobierno autonómico se aplica a esta nueva fase, dando continuidad a un mensaje que ya trasladó días atrás en las redes sociales el propio Barbón. “Se abre una nueva etapa que debe ser de esperanza y de recuperación económica y ahora más que nunca dependemos de la responsabilidad de las personas, de cada uno de nosotros, para no tener que dar marcha atrás”, expuso el Presidente ante el fin del estado de alarma.

Barbón retoma su agenda

El retorno al Consejo de Gobierno presencial también supone la reincorporación del Presidente tras un descanso de unos días en los que cubrió su puesto el vicepresidente Juan Cofiño.

Adrián Barbón ha aprovechado esta semana para hacer un paréntesis en su agenda oficial, un parón aconsejado, que no prescrito, por las dolencias que había tenido en el esternón el pasado mes de abril y que le habían llevado al HUCA durante unas horas para ser atendido y descartar que esas molestias tuvieran su origen en una dolencia coronaria.