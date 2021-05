Feroces críticas al Gobierno de ganaderos y ecologistas por la protección del lobo

“El Gobierno no engaña a nadie. Teresa Ribera no cumple con sus obligaciones”, señaló ayer la Asociación para el Estudio y Conservación del Lobo Ibérico (ASCEL), que lamentó que la “inacción” del Ministerio al prolongar “sine die” la protección del lobo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) provocará “que más de 300 ejemplares puedan morir este año por caza y control letal” en Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León.

La suspensión del trámite que ASCEL inició en 2019 para la inclusión del lobo en el Lespre, vinculándolo a la Estrategia Nacional para la Conservación del Lobo, supone “de facto el fin de cualquier interpretación positiva acerca de la existencia de un Ministerio (o una ministra) que vele por la biodiversidad en España”, indicó el grupo ecologista. “De nada sirven los trámites derivados de las normas vigentes si el Ministerio no está dispuesto a seguirlos y a publicar inmediatamente la orden ministerial que proteja al lobo. La protección de esta especie en España no precisa de consensos con los responsables de su persecución”, ni de “ninguna estrategia”, añade ASCEL. El colectivo considera “falso” que se pueda dar algún “vacío legal”, como alegó el Ministerio para aplazar la protección del lobo, porque “las Estrategias son documentos sin valor legal ni normativo, que contemplan directrices y recomendaciones para especies eminentemente catalogadas, no listadas”. Según ASCEL, todo es “mucho más sencillo”: “A la Ministra y a su equipo les da igual que se vayan a poder seguir matando ejemplares de una especie que merece como ninguna otra una protección, y les da igual que los procedimientos no contemplen negociar con agentes antagónicos, por arañar un puñado de votos malolientes”.

Mientras tanto, la Asociación de Ganaderos y Agricultores (Ganagri ) organizó ayer una tractorada-manifestación en Llanes en favor del campo asturiano y en contra del “desatino” que a su juicio supondrá la inclusión del lobo en el Lespre. La iniciativa fue respaldada por Asturias Ganadera, que resaltó que fue una convocatoria “estrictamente profesional, sin más política que la de los campesinos defendiendo sus derechos, para demostrar fuerza y unión”.

“Dada la desaparición técnica de los sindicatos convencionales, acallados por un sistema de gobierno que condiciona sus actos sibilinamente, es importantísimo que surjan asociaciones como Ganagri, verdaderas alternativas a las organizaciones agrarias caducas, asociaciones renovadoras a las que solo mueve el interés en defender al sector agropecuario”, añadió Asturias Ganadera.

Decenas de ganaderos, la mayoría a bordo de tractores, participaron en la movilización, que comenzó poco antes del mediodía y recorrió la villa llanisca.