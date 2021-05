Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje con el objetivo de concienciar a la sociedad acerca de la importancia que tiene tratar los desechos como corresponden, para no contribuir al cambio climático, y así proteger el medio ambiente. Actualmente hay mucha información acerca de la importancia del reciclaje pero aún hay personas que se resisten a introducir ese hábito en su día a día ¿Por qué debemos reciclar?

Hacia unos hábitos más "eco"

La acumulación de residuos es hoy día un motivo de crisis mundial y en Pumariega Gestión son plenamente conscientes de ello. Las comodidades de las que disfrutamos algunos países, nos impiden tomar conciencia del verdadero impacto de nuestros desechos en el entorno, pero está demostrado que se están produciendo cambios que perjudican gravemente la vida en nuestro planeta. Los volúmenes de residuos generados los largos procesos de degradación y su toxicidad son los principales problemas a los que nos enfrentamos ¿Llegará el día en que el planeta esté literalmente cubierto por basura o aprenderemos a cambiar nuestros hábitos de consumo?

Superar la filosofía del "usar y tirar"

Actualmente impera la filosofía del usar y tirar, una tendencia de consumo que atenta gravemente contra la sostenibilidad. La población mundial aumenta cada año y debemos de adaptar nuestra forma de consumir en consecuencia, consumir menos y mejor. El reciclaje se presenta como una solución al hecho inevitable de que para abastecer a la población generamos residuos y si seguimos con la tendencia de acumular, llegará un momento en que no haya capacidad para almacenar más. El reciclaje como parte del proceso de la economía circular, nos permite convertir un residuo en materia prima para fabricar otra cosa, de tal forma que ese residuo se trasforma en vez de acumularse, en el mejor de los casos, en vertederos.

El día perfecto para empezar a separar desperdicios

No hay duda de que no todos los residuos son reciclables, por eso debemos apostar por materiales reciclables y reciclados. En Asturias el año pasado se reciclaron aproximadamente el 33 % de los residuos, datos que afortunadamente van aumentando cada año, pero que aún no son suficientes. Hoy 17 de mayo, día mundial del reciclaje, es el día perfecto para apelar a la responsabilidad individual, que al final es la base de cualquier proceso de cambio social y poner el foco en la trascendencia que tiene separar los residuos en nuestras casas y tirarlos en el contenedor correspondiente.

Compromiso absoluto con el medio ambiente

Reducir, reparar, reutilizar y reciclar son conceptos clave para un modelo social y económico que respete el medio ambiente. Pumariega Gestión es una empresa comprometida con el medio ambiente y su actividad está íntimamente relacionada con estos conceptos. Mediante la campaña #yotiroalnaranja intentamos sensibilizar sobre la importancia del reciclaje en general y del aceite de cocina en particular. El aceite es altamente contaminante y el hecho de tirarlo por los desagües contribuye a la pérdida de biodiversidad en aguas naturales, degradación de tuberías, grandes atascos en la red de saneamiento, proliferación de plagas etc. En el 2020 gracias a la gestión del aceite por Pumariega, se evitó la contaminación de un volumen de agua equivalente a 480 piscinas olímpicas. Pero el reciclaje de este residuo, no sólo pretende evitar la contaminación y el ahorro en purificación y mantenimiento de sistemas de saneamiento, sino que el aceite, tras pasar por proceso de purificación es utilizado como materia prima para la fabricación de biodiesel, un biocombustible considerado energía renovable. En Asturias el año pasado, gracias a la recogida en los contenedores naranjas, se fabricaron 960.000 litros de biodiesel y se reciclaron más de 60 toneladas de plástico.

¿Cómo puedo practicar el consumo responsable?: Reduce, repara, reutiliza y recicla

Únete ala campaña#yotiroalnaranja y participa en el cambio hacia una comunidad más eficiente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Para facilitar el reciclaje de aceite, ponemos a disposición del usuario nuestros contenedores naranjas en varios puntos de la región. Solo es necesario meter el aceite usado en una botella de plástico bien cerrada y depositarla en los contenedores naranja para el aceite. Con motivo de la campaña #yotiroalnaranja, para poner en valor el reciclaje de aceite de las cocinas en las casas asturianas, mandamos a todo el que lo solicite un embudo-tapón gratis para facilitar el vertido del aceite en la botella https://www.pumariega.com/tiro-al-naranja/. Son muchos los hogares y Ayuntamientos que ya se han unido al #yotiroalnaranja ¡No te quedes atrás!

La UE eleva al 55% el porcentaje de reciclaje obligatorio en residuos municipales

En 2017 la tasa estaba en el 36,1% y un año después cayó al 34,8%. Y en el 2019 se estancó en ese 34,7%, en el 2020 la tasa se sitúa en 15 puntos por debajo del objetivo de reciclaje fijado. Los eurodiputados aprobaron varias normas relacionadas con la llamada “economía circular” que buscan la mejora de la gestión de residuos con vistas al beneficio del medio ambiente y la salud humana, principalmente. En España, con una media de 443 kilos de residuos por persona y año, sólo el 29,7% es reciclado. El objetivo aprobado por la Eurocámara prevé ya aumentos hasta el 60 % en 2030 y hasta el 65% en 2035.

Las propuestas también van dirigidas a limitar al máximo el uso de vertederos y se establece que para 2035 solo se podrán llevar un máximo del 10% de los residuos. España está en el grupo de países donde más de la mitad de los desechos tiene como destino los vertederos, aunque lejos de Malta (92 %), Grecia (82 %), Chipre (81 %), Rumanía (80 %) y Croacia (78,4 %).