El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, instó ayer a las empresas asturianas a "transformarse" para recuperar el liderato nacional de la industria. Bonet presidió esta mañana el primer consejo de las tres Cámaras de Comercio asturianas, y en su discurso destacó la necesidad de trabajar de manera colaborativa y coordinada para impulsar proyectos que ayuden a la transformación e impulso de la economía regional. Para ello es fundamental aprovechar los recursos económicos procedentes de la Unión Europea.

"Hay que reinventarse, reimaginar el propio negocio y utilizar el dinero que puede venir de Europa para esa transformación, en el que Europa nos ha señalado las pautas: sostenibilidad, formación, y digitalización. Esto es lo que deben hacer las empresas: transformarse, porque ahí está la competitividad del futuro y el progreso", señaló Bonet tras el consejo cameral.

A estas pauta, el presidente de la Cámara de Comercio de España añadió una cuarta, "que no está en el plan nacional que ha recogido las pautas europeas", pero que considera fundamental. Se trata de la internacionalización. "Aquellas empresas que no hayan hecho recorrido de adaptación, deben hacerlo. En parte porque se habrán dado cuenta de que las compañías con posición en mercados internacionales han aguantado mucho mejor la pandemia. Los que no estén internacionalizados deben hacer esta reflexión. Es necesario que se haga así", remarcó.

Respecto de la economía regional, José Luis Bonet hizo hincapié en que "Asturias tiene la necesidad de comprometerse en una transformación de su economía de acuerdo con estas pautas generales, para que se supere a sí misma y reconquiste su propia tradición de líder industrial en España. Y este compromiso es absolutamente necesario porque va a requerir mucho esfuerzo de las personas que también deben superarse a sí mismas y transformarse en lo que sea necesario".

El primer consejo cameral de Asturias contó con la intervención de los presidentes de la Cámara de Oviedo, José Manuel Ferreira, la de Gijón, Félix Baragaño, y la de Avilés, Luis Noguera.